Zlé správy pre fanúšikov Mamy na prenájom: Obľúbený seriál končí, jedna vec však stále ostáva záhadou

Museli sa zmieriť s koncom Búrlivého vína aj Oteckov a teraz to prichádza znova. Diváci TV Markíza opäť prídu o obľúbený seriál, keďže sa ho televízia rozhodla viac nenaťahovať a príbeh Tomanovcov ukončiť.

Ako informuje samotná Markíza, divácky obľúbený seriál Mama na prenájom oficiálne končí. Štvrtá séria tak bude definitívne poslednou, hoci zatiaľ neuviedla, koľko presne ešte vydá epizód. Známe je len to, že seriál pobeží v televízii ešte niekoľko týždňov, čo sľubuje, že sa diváci budú môcť poriadne rozlúčiť so všetkými postavami.

„Potvrdzujeme, že príbehy hrdinov obľúbeného denného seriálu Mama na prenájom sa tento rok uzavrú. Divákom sme úprimne vďační za priazeň, ktorú seriálu prejavovali počas uplynulých dvoch rokov a ktorá pretrváva až do dnešných dní. Veľká vďaka tiež patrí skvelým hercom, ktorí do stvárňovaných postáv vložili kus svojho srdca, ako aj celému tvorivému tímu. V roku 2025 sa diváci môžu tešiť na úplne nový denný rodinný seriál z pôvodnej produkcie TV Markíza, ktorý ponesie názov Sľub a bude sa odohrávať v zlomovom období 80. rokov minulého storočia,“ povedala PR manažérka Silvia Maťašeje.

Koľko bude ešte epizód?

Zatiaľ nie je známe, koľko epizód ešte diváci uvidia, no ak by seriál skončil 55. časťou, ktorá je zatiaľ poslednou epizódou, ktorej popis je známy, seriál by skončil s otvoreným koncom. V popise k tejto epizóde totiž stojí: „Juraj potrebuje súrne zarobiť peniaze! Martin sa prizná Mazákovej, že ho v poslednej dobe pobolieva hlava… Boris oznámi Eve, že v nemocnici končí!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

Keďže však televízia avizovala, že seriál pôjde ešte niekoľko týždňov, je nepravdepodobné, že táto epizóda bude posledná. Prvá a tretia séria mali podľa informácií portálu ČSFD viac než 100 epizód, zatiaľ čo druhá mala presne 70 epizód, takže sa dá predpokladať, že aj štvrtá finálová sa bude pohybovať v tomto rozsahu.