Fanúšikovia Mamy na prenájom sa rozdelili na dva tábory. Ich reakcie na finále seriálu hovoria za všetko

Obľúbený rodinný seriál je na konci. Hoci diváci prosili televíziu, aby im spravila ešte jednu sériu, ich prosby skončili nevypočuté. Televízia má totiž už za tento seriál náhradu a v novom roku predstaví novinku s názvom Sľub, ktorá sa odohráva v 80. rokoch a zahrá si v nej viacero hercov z Mamy na prenájom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás informovali v článku, záverom seriálu príbeh ešte nekončí. Hoci Markíza odvysielala poslednú epizódu seriálu Mama na prenájom a po dvoch rokoch tak uzavrela príbeh o dievčatku, ktoré túžilo spoznať svoju mamu, diváci dostanú ešte jednu príležitosť rozlúčiť sa s obľúbenými postavami. V stredu 18. decembra totiž na obrazovkách uvidia vianočný špeciál. Ten by ich mohol potešiť po všetkých zmiešaných reakciách na poslednú epizódu.

Záver nepotešil všetkých

Televízia avizovala veľkolepé finále, v ktorom všetci dostanú svoj šťastný koniec, a to sa aj stalo. Záver poslednej série priniesol novú romantickú zápletku pre Luciu, Naďa s Martinom privítali na svete dvojičky, Monika a Juraj sa zobrali a svoj šťastný koniec dostali aj Kvetka, Edo a Beáta. Napriek tomu boli reakcie na finále zmiešané.

„Krásny posledný diel, ktorý ma dojal,“ napísala komentár diváčka. „Najlepší seriál,“ pridal sa ďalší. „Bola krásna aj slzy boli. Škoda, že už to skončilo,“ zhodnotila finálovú epizódu tretia.

V komentároch sa však našlo aj pár poznámok o tom, čo by mohli spraviť lepšie. „Strašne rýchlo ukončené, ako keby išli na rýchlik, také nedokončené všetko… Naďa vyzerala, ako keby ani nerodila, aj ten jej pôrod v opätkoch bol komický…“ skonštatovala diváčka. A hoci sa našli ľudia, ktorí s ňou súhlasili, iná fanúšička seriálu sa zas rozhodla uviesť veci na pravú mieru.

Odkázala: „Práveže to tak nepôsobilo, otvorený koniec by vyzeral úplne inak. Myšlienka seriálu bola o malom dievčatku a jeho dvoch matkách, a to sa uzavrelo už v predošlej sérii, takto to ukončili v správnej chvíli, vianočný špeciál prinesie ešte krásne momenty a tie ostatné veci sú už zbytočné.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vlado Kobielsky (@vladokobielsky)

„Beátku mohli obliecť do vkusnejších šiat, mala som dojem, že je v nočnej košeli,“ znela ďalšia výčitka, tentoraz k outfitu, ktorý mala Beáta na svadbe Moniky a Juraja.

Azda najčastejšie sa však v komentároch na sociálnej sieti objavovali sklamané vyznania divákov, ktorým bude seriál chýbať, pričom viacerí pridali aj prosbu, aby v ňom pokračovali.

„Úžasný seriál a tiež som sklamaná, že to skončilo. Myslím si, že všetci sledujúci chcú pokračovanie, ako aj ja,“ zhodnotila diváčka. Ďalšia fanúšička seriálu sa hneď pridala: „Veľmi som plakala, je mi ľúto, že to už skončilo.“

„No bude mi to dosť chýbať, mohlo by to ešte pokračovať,“ píše tretia. „Finálová časť emotívna… preplakala som celý diel… úžasný seriál, super herci… budete chýbať,“ zhodnotila štvrtá.

V komentároch sa dokonca objavil aj nápad na pokračovanie. Stálo v ňom: „Je mi to strašne ľúto. Chcem vrátiť čas. Je mi do plaču. Tento seriál bol skvelý. Mohla byť ešte jedna séria ako dvojičky rastú atď.“