Maca Zábranská si zaspomínala na zážitok z natáčania Mamy na prenájom. Pôjdete z neho do kolien

Hoci sa seriál Mama na prenájom oficiálne po dvoch rokoch skončil, diváci mali možnosť naposledy sa s ním rozlúčiť vďaka vianočnému špeciálu. Okrem neho si však môžu na začiatky seriálu zaspomínať aj vďaka slovám Macy Zábranskej, ktorá prezradila vtipnú historku z prvých dní natáčania.

Najnovšie sa trio Maca, Lariska a Tomáško objavili v Teleráne, kde si zaspomínali na svoje začiatky v Mame na prenájom, ako aj na najlepšie zážitky počas natáčania. Pri Lariske s humorom zhodnotili, že je vidieť, ako vyrástla na obrazovkách, keďže na začiatku jej chýbali predné zuby a Tomáško priznal, že bol nervózny, keď ho obsadili, no nervozita z neho opadla, keď sa zoznámil s hercami.

Začiatky boli zábavné

„Ten prvý deň, na ten nezabudnem,“ hovorí Maca, ktorá spomína, ako sa v tom čase zoznámila s množstvom nových ľudí a ako zvládla natáčanie prvej klapky. V tejto scéne telefonovala a už vtedy zisťovala, že Naďa bude poriadne bláznivá postava. Prvý deň natáčania nakoniec skončil viac než dobre, až si herci hovorili, že to nesmú zakríknuť. „Veľmi dobrá nálada. Veľmi dobré pocity sme mali z toho prvého natáčacieho dňa,“ dodáva herečka.

Maca zároveň priznala, že hoci bola pred natáčaním nervózna a mala z neho rešpekt, adrenalín a nadšenie boli silnejšie než stres.

Moderátori neskôr spomenuli vtipné video, ktoré táto trojica zo seriálu narafičila na Adama Bárdyho. V ňom totiž Maca zrekapitulovala otázky, ktoré o ňom dostáva s tým, že ľudí zaujíma, či je aj v skutočnosti taký pekný a či má svaly, a potom sa rozhodla o ňom odhaliť pravdu. Teda zábavnú verziu pravdy, do ktorej zapojila aj detských hercov.

Ak by si však diváci mysleli, že tu humor v zákulisí Mamy na prenájom skončil, mýlili by sa. Maca si totiž zaspomínala na vtipnú historku, z ktorej pôjdete do kolien. „My sme tam mali takú jednu scénu s Adamom. Veľa vtipných situácií tam dennodenne vznikalo, ale ja si pamätám, že som mala ešte na začiatku v tých prvých scénach obliať Adama, teda Martina Tomana vodou, lebo došlo k nejakému nedorozumeniu,“ začala vysvetľovať herečka.

Pokračovala: „A ja s tým mám problém, že vždycky iba ‚Maci, teraz je skúška, nerobíme to na ostro, iba akože.‘ Ja jasné, jasné, v pohode. A ja sa vždy do toho ponorím takým štýlom, že bum, mali sme jedno oblečenie, málo času, suché vlasy, Adam proste tip-top a ja na skúške som ho úplne celého vyoblievala, tak zrazu že ‚Stop! Maca, si normálna?‘ Tak ja som sa tam zrútila, panika úplne. Ja som zdrhla normálne z natáčania, že ma chvíľku nevedeli nájsť. Takže odvtedy si zo mňa robili žarty a Adam obzvlášť, že ‚Maci, nepadáme do bazéna, iba akože.‘ Takže tak.“

Maca následne spomenula, že tak ako v seriáli, aj v zákulisí ľudí neopúšťal humor a každý si z každého robil žarty. „Láskavo, ale robil,“ uzatvára.