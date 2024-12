Diváci Mamy na prenájom sa konečne dočkali: Majú dôvod na radosť, nešetrili potešenými reakciami

Obľúbený rodinný seriál je takmer na konci. Po štyroch dlhých sériách sa uzatvoria príbehy všetkých postáv, a tak ako televízia kedysi avizovala, vyzerá to tak, že sa snažia dať každému šťastný koniec.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás informovali v článku, po dvoch rokoch Mama na prenájom končí. Svoj koniec dostane už zajtra, kedy TV Markíza odvysiela poslednú časť. Po nej bude nasledovať už len vianočný špeciál, ktorý v televízii uvidíte 18. decembra. Napriek tomu, že bol koniec avizovaný vopred, divákom sa s obľúbeným seriálom ťažko lúči, no sú radi za vyvrcholenie viacerých zápletiek.

Čo ich potešilo najviac?

Nedávno sa diváci Mamy na prenájom potešili, keď sa Martin zotavil zo zranení a Tomanovci zistili, že im Tomáška jeho biologický otec už nebude mať šancu vziať. Potom prišiel ďalší dôvod na radosť, keďže Nadi odtiekla plodová voda a náhle boli štyria. Nadšení rodičia konečne privítali na svete dvojičky, ktoré dostali mená Anna a Félix. Félixovo meno navyše Martin vybral až po tom, ako uvidel, aké šťastie malý chlapček do rodiny priniesol, a tak mu vybral meno s významom „šťastný“.

Táto dojímavá rodinná chvíľka však nebolo to, čo divákov najviac potešilo. Najväčšiu radosť mali totiž z toho, že aj Lucia dostala svoj šťastný koniec a pýtali sa, prečo tvorcovia nezavolali Juraja Baču do seriálu skôr.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

„Konečne vhodný partner! Kde bol Juraj Bača doteraz?!“ pýtala sa diváčka v komentároch. Na jej otázku navyše odpovedala samotná Monika Szabó, ktorá stvárňuje Luciu. Venovala jej veľavravné: „…že?“

„Dobrý ťah, kde bol doteraz?“ pripája sa ďalšia diváčka. „Sú super spolu,“ kvituje tretia. „Pekný párik,“ odkazuje štvrtá. „Hodia sa k sebe,“ teší sa zas iná. Vyzerá to tak, že televízia spravila ten správny krok, keď vybrala práve tohto herca ako milostný záujem pre Luciu, keďže slová kritiky na jeho postavu by ste hľadali len ťažko.

Po tom, ako Lucia strávila niekoľko sérií hľadaním seba samej, budovaním si vzťahu s Hankou a zvykaním si na svoj staronový život, konečne je to tu. Navyše sa popálila na viacerých vzťahoch a už to vyzeralo tak, že akákoľvek ľúbostná zápletka je pre ňu márna. Na konci sa však predsa len dočkala a hoci jej nový partner prišiel do života viac-menej na poslednú chvíľu, dočkala sa šťastného konca, ktorý ocenila ona aj diváci.