Takto ste Janku Kovalčíkovú ešte nevideli. Na nežné žieňa zabudnite, v tomto projekte odhalila inú stránku

Väčšina ľudí ju pozná buď ako Lenu z Dunaja, k vašim službám, alebo ako bláznivú východniarku z filmu Kavej. Už tieto dve úplne rozličné roly ukazujú jej herecký rozsah, no teraz sa to herečka rozhodla povýšiť ešte na ďalšiu úroveň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako odznelo v Teleráne, Janka Kovalčíková mieri do seriálu Sex O’clock, kde si zahrá sexy chemikárku. Tento seriál nájdete na VOYO a od zajtra na ňom začnú pribúdať nové epizódy druhej série, v ktorej sa už objaví aj Kovalčíková.

Popis českého seriálu znie: „Hlavným hrdinom Sex O’Clock je dospievajúci Adam, ktorý sa až doteraz zaoberal predovšetkým svojou tanečnou kariérou a pálčivou otázkou, kedy už konečne príde o panictvo. Jeho otec (Jan Révai) ale prekvapivým odhalením prevráti celej rodine život naruby. Táto situácia odštartuje celý reťazec nečakaných udalostí, s ktorými si musí poradiť ako Adamova matka (Petra Bučková), tak aj babička (Jana Švandová). A to ešte nikto netuší, s čím sa bude musieť v blízkej dobe vyrovnať Adamova sestra Ema (Sára Korbelová).“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo.cz (@voyo_cz)

Čo prezradila o svojej postave?

„Ja ešte neviem, ako som sa zhostila. Neviem, ako to nakoniec odpáli, ja dúfam, že dobre. Urobila som maximum, čo som mohla,“ povedala herečka o svojom výkone v tomto seriáli. Zároveň prezradila, že je veľkou iróniou, že stvárňuje práve chemikárku, keďže jej chémia nikdy nešla, mala z nej na škole štvorky a musela chodiť na doučovanie.

„Keď som dostala túto postavu, tak som sa veľmi pousmiala a pomyslela som si, že dúfam, že to moja chemikárka uvidí, ako po česky hovorím chemické rovnice, ktoré mi môj muž večer predtým musel proste prekladať a vysvetľovať, aby som sa to vôbec dokázala naučiť naspamäť,“ priznala Kovalčíková so smiechom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Herečka zároveň priznala aj to, že síce o seriáli počula, no pozrela si ho až po tom, ako dostala ponuku v ňom účinkovať. „A bolo mi trápne, že som ho nevidela predtým, lebo je to podľa mňa strašne fajn seriál,“ dodala Kovalčíková. Hneď potom pochválila herecké výkony všetkých mladých hercov v tomto seriáli a tiež vysvetlila: „Je to aj veľmi dôležitý seriál podľa mňa pre mladých ľudí.“

Seriál Sex O’clock totiž otvára tabu témy a podľa herečky je dôležité o nich hovoriť. „Tento seriál to robí s humorom, s nadhľadom, inteligentne, s veľkým EQ a IQ, a to je podľa mňa super,“ dodala herečka a zároveň radí, aby si ho rodičia pozreli so svojimi deťmi, keďže je dôležité, aby im boli tieto témy vysvetlené.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Následne prezradila aj niečo viac o svojej postave. Povedala: „Ja som sa strašne smiala, lebo som bola obsadená do postavy, ktorá by mala pôsobiť ako študentka stále, ale už je to učiteľka. Tak som si hovorila, kto iný, ak nie ja. Konečne vyťažím z toho, že vlastne furt mi tipujú menej.“

„Je podľa mňa klasická učiteľka, ktorá vlastne naberie taký zvláštny smer,“ prezradila ďalej záhadne o svojej postave s tým, že nechce odtajniť veľa, aby si diváci pozreli tento seriál.