Zlé správy pre divákov Mamy na prenájom: Ich prosba tak skoro vypočutá nebude, nastane však obrovský zvrat

Ako sme vás informovali ešte počas predošlej série, rozhodnutie Beáty opustiť Eda a vybrať si Petra mnohí diváci nečakali. Pripadalo im unáhlené a dúfali, že sa Bea ešte umúdri a uvedomí si, že robí chybu. To sa však nestalo a nová séria predstavila jej už oficiálny vzťah s Petrom a ich spolunažívanie.

Nová séria navyše predstavila novú postavu – Terezu. Tá sa stala sviežim ľúbostným objektom pre Eda, ktorý si vďaka nej vyliečil zlomené srdce, no ako sme vás informovali v článku, diváci tejto postave na chuť rozhodne neprišli. Práve naopak. Tvrdili, že je ešte horšia ako Beáta, ktorá nielen Edovi, ale aj im zlomila srdce, a dokonca prosili, aby ju zo seriálu dali preč.

Nečakané vyznanie

Teraz by sa však všetko mohlo zmeniť. O tom, že si Beáta uvedomila, že ten pravý bol pre ňu vždy Edo, sme vás informovali ešte na konci septembra. Vtedy sa Bea rozhodla, že mu to nepovie a nechá ho byť šťastného, no nakoniec jej to dlho nevydržalo.

„Edko, ja ťa stále milujem,“ týmito slovami končila 35. epizóda. Ak si však diváci mysleli, že sa týmto Beátiným vyznaním niečo zmení, boli na omyle. „Ja som spravila strašne veľa chýb,“ povedala Beáta Edovi v 36. epizóde a dodala: „Ja nič nečakám. Len som ti to chcela povedať, aby si vedel, že moje city sú úprimné.“ Edo nevedel, ako zareagovať a potom prišli slová, ktoré ho šokovali ešte viac. „Jediný človek, ktorého som v živote ľúbila, si ty. A stále to trvá,“ priznala Bea.

„Ja som ťa bezhranične miloval,“ odpovie Edo, avšak on použije toto slovo v minulom čase. Beáte navyše vysvetlil, že sa konečne spamätal z jej zrady a našiel si niekoho nového, a tak nemala právo mu všetko toto povedať. To, že k Beáte už viac nič necíti, navyše povedal aj Martinovi.

To, že ho však Beino vyznanie poriadne vzalo, naznačujú popisy nasledujúcich epizód, v ktorých sa vraj Tereza sťažuje, že sa Edo správa čudne, začne opäť žiarliť na Beu a potom príde to, čoho sa diváci obávali. Ak totiž dúfali, že sa s Terezou čím skôr rozlúčia, máme pre nich zlé správy. Aj naďalej totiž bude robiť v seriáli neplechu a intrigy, keďže v popise k 43. epizóde stojí: „Kvetka sa rozhodne dolapiť Gála! Tomáško a Hanka chcú, aby im Naďa povedala konečne pravdu… Čo vymyslí Tereza, aby zase strhla na seba Edovu pozornosť?“

Nakoniec však prídu aj dobré správy. Popis k 48. epizóde totiž sľubuje to, čo si tak veľmi priali. Píše sa v ňom: „Podarí sa Kvetke presvedčiť Beu, aby išla na rande? Zuzana vnukne Monike nápad, aby sa s Jurajom vzali… Edo sa prizná Martinovi, že v skutočnosti myslí iba na Beu!“

Diváci sa tak môžu pripraviť na ďalší obrovský zvrat, keďže všetko nasvedčuje tomu, že sa konečne dočkajú návratu páru Eda a Beáty.