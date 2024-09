Je vraj horšia ako Beáta. Diváci Mamy na prenájom prehovorili, voči tejto postave majú nečakané výčitky

Azda od začiatku tejto série diváci kritizujú najmä dve postavy, ktoré im začali vadiť už na konci tej predošlej. Teraz sa však zhodli na tom, že jedna im dokonca prekáža ešte viac.

Len nedávno sme vás informovali o zvrate, ktorý sa udial v seriáli Mama na prenájom a ktorý podľa divákov ukázal Petrovu pravú tvár. Ani on, ani Beáta už totiž dlhšie nepatrili k diváckym favoritom, no týmto krokom si to vraj u nich už definitívne pokazil. Ako sa však ukázalo, je ešte jedna postava, ktorá im prekáža o čosi viac.

Nepáči sa im

Zatiaľ čo Beáta si namiesto Eda vybrala Petra, Edo stále dlho dúfal, že by sa mohli znova dať dokopy. Teraz to už však tak ružovo nevyzerá, keďže sa aj on dočkal novej milostnej zápletky. Hoci by tak opäť mohol nájsť šťastie po boku ženy, ktorá si ho bude vážiť a nepodvedie ho ako Beáta, diváci z Terezy nie sú takí nadšení, ako sa možno čakalo.

„Myslíte si, že sa s Edom k sebe hodia?“ pýtala sa Markíza v popise fotografie Terezy a Eda. Dostala však nečakané odpovede.

Väčšina sa zhodla na tom, že oveľa viac obľubovali pôvodný pár, a teda Eda s Beátou. Písali komentáre ako: „Nie. Bea by sa mala k nemu vrátiť.“ „Nehodí, Beátka je krajšia.“ „Hodia, ale aj tak by som videla Eda radšej zasa s Beátou.“ „Ona sa k nemu nehodí. Beáta sa k nemu hodí viac.“

Niektorí sa to dokonca rozhodli konkretizovať. Jedna diváčka napríklad vysvetlila: „Výzorovo trošku áno, ale povahovo vôbec nie.“ Ďalšia súhlasí: „Nehodia sa. Pripadá mi taká falošná.“

Okrem toho, že divákom vadí táto nová postava, niektorí sa vyjadrili, že im prekáža aj samotná herečka, ktorá ju stvárňuje. „Pani Čobejová sa hodila do seriálu Hranica, ale do Mamy na prenájom sa fakt nehodí,“ vysvetlila diváčka v komentároch. Druhá zas bez okolkov napísala: „Nehodia sa k sebe. Čobejová sa nehodí nikde.“

Tretia sa dožaduje: „Absolútne sa k sebe nehodia. Dajte tú herečku preč.“ A iná zas skonštatovala: „Herečka Čobejová sa do seriálu vôbec nehodí.“