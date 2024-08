Seriál Mama na prenájom čaká poriadny zvrat. Diváci budú z rozhodnutia tejto postavy prekvapení

Už 2. septembra prichádza na televízne obrazovky ďalšia séria obľúbeného seriálu Mama na prenájom. Tvorcovia ukončili predchádzajúcu sériu veľmi otvorene a množstvo zápletiek zostalo nevyriešených. Ako však dokazuje najnovšia ukážka, ktorú zverejnila Markíza, všetko sa ešte viac komplikuje.

Zdá sa, že komplikácie stále nebudú obchádzať vzťah Beáty a Eda. V seriáli Beáta (Kamila Heribanová) svojho partnera Eda (Vladimír Kobielsky) niekoľkokrát podviedla, no potom si konečne priznala, že svoju budúcnosť vidí s niekým iným a svojej novej láske, Petrovi, dala prednosť. Edo si však stále myslí, že majú spoločnú budúcnosť a chce, aby boli opäť spolu.

Divákov čaká zvrat

Ako sa však zdá, Beáta to vidí úplne inak a nedáva mu žiadnu šancu. V poslednej ukážke Peter pri návšteve povie, že by s nimi najradšej u nej doma zostal. „Nasťahujte sa sem,“ povie mu s úsmevom a Peter sa poriadne poteší. Zdá sa teda, že vzťah Eda a Beáty sa definitívne skončil. Diváci sa nevedia dočkať, čo sa bude diať ďalej. Okrem novej postavy v podaní herečky Michaely Čobejovej bude zaujímavé aj to, že Naďa čaká dvojičky.