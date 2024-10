Divákom Bez servítky prebehol mráz po chrbte. Na tento zvuk tak skoro nezabudnú, spoločne zdieľajú ich znechutenie

Za jeden stôl opäť zasadla pätica amatérskych kuchárov, aby ukázali svoje zručnosti a zabojovali o finančnú výhru. Nebol to však zvuk varechy v hrnci či cinkanie pohárov pri prípitku, na čo sa diváci zamerali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tento týždeň sa v Bez servítky stretne čisto mužská zostava. Divákov navyše čakalo prekvapenie v podobe Fuča, ktorý už v tejto šou predtým súťažil. „V Servítke som už tretíkrát za rok, je to z toho dôvodu, že to chcem konečne vyhrať,“ prezradil pred varením. Po tom, ako navaril, to vyzerá, že by sa jeho cieľ mohol splniť.

Neznesiteľný zvuk

Fučo mal možnosť predviesť svoje kuchárske schopnosti hneď na začiatku týždňa. Najväčší úspech schytala jeho tekvicová polievka, ktorá jednému z jeho súperov tak chutila, že to dal naplno vedieť svojimi zvukmi pri jedení.

„Chlípal pri stole! Andreas sa s tým nekašľal. Tak mu u Fuča chutilo, až to dal o sebe hlasno vedieť,“ napísala pobavene TV JOJ k popisu videa na sociálnej sieti. Diváci sa však na tomto momente nezabavili, ako čakali, ale boli rozhorčení. Tento zvuk totiž podľa nich k stolu nepatrí a je jedno, ako veľmi danému človeku chutí.

„No, pri mojom stole by si už nesedel,“ zareagovala hneď diváčka. „Neznášam, keď niekto chlípe a mľaská,“ pridala sa k nej druhá. „Raz natrafí na niekoho s mizofóniou a nerozchodí to…“ varovala tretia.

Ďalšia diváčka sa rozhodla opraviť tvrdenie, ktoré v ukážke zaznelo. Napísala: „Tak choď do Japonska chlípať. Ty prasa. V Ázijských krajinách tie polievky nechlípu, ale pijú z misky. Takto to nerobia. A hlasno jedia, keď paličkami naberajú veľké sústa. Tiež to nie je pravidlo v každej oblasti. A v spoločnosti neviem. Ale polievku ako prasa ješ jedine ty.“