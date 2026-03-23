Zlatica Puškárová otvorene prehovorila o ďalšom prírastku: Pri ich životnom tempe má v otázke tretieho dieťaťa jasno

Rodinný život známej moderátorky sa v poslednom období prirodzene prispôsobil športovým snom jej synov. Neustále presuny, turnaje a organizovanie každodenných povinností jej dnes jasne ukazujú, kde má nastavené priority.
Vo svojom instagramovom príbehu prezradila moderátorka Zlatica Puškárová, že aktuálne obdobie je pre ich rodinu mimoriadne hektické, keďže fungujú medzi Slovenskom a Švédskom a obaja synovia sa venujú vrcholovému športu, ktorý si vyžaduje plnú podporu rodičov. Zároveň otvorene naznačila aj to, ako vníma prípadné rozšírenie rodiny.
Život medzi Slovenskom a Švédskom
Puškárová už minulý rok priznala, že ich starší syn Leo dostal atraktívnu príležitosť v zahraničí. Rozhodnutie nebolo jednoduché, no rodina sa napokon zhodla, že podporí jeho sen. „Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. Leo ale dostal takú atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ vysvetlila v tom čase.
Okrem toho aj priznala, že všetko sa udialo veľmi rýchlo a prinieslo do ich života množstvo zmien. „A hoci sa to všetko udialo neskutočne rýchlo, sme ako rodina zomknutí a odhodlaní byť pri plnení jeho sna. Takže čakajú nás časté lety a život plný cestovania, dobrodružstva a aj neznáma. Ale povedali sme, že budeme odvážni,“ dodala.
