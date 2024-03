Zistilo sa, či sú metódy Wima Hofa naozaj účinné: Kontroverzná štúdia ale čelí kritike, toto môže byť problém

Wim Hof sa preslávil tvrdením, že za pomoci správneho dýchania, odhodlania a chladu môže človek svoje telo takmer dokonale ovládnuť. Dôkazom je to, že Kilimandžáro zdolal len v šortkách a na konto si pripísal už množstvo svetových rekordov. Najnovší výskum potvrdil, že jeho metódy naozaj môžu mať pozitívny efekt.

Nová štúdia naznačuje, že metódy praktizované a propagované Wimom Hofom skutočne môžu znižovať hladinu zápalu v tele. Odborníci však zdôrazňujú, že praktizovanie týchto metód nie je úplne bez rizika, píše The Guardian. Napríklad, ak nemáte potrebný tréning, nie je práve najbezpečnejšie stáť pol hodinu naboso na snehu, alebo sa rovno hodiť do ľadovej vody. Hof je holandský športovec, ktorý je známy najmä rekordnými výkonmi, ako je plávanie pod ľadom a beh naboso po ľade a snehu.

Podarilo sa mu vybudovať impérium, pričom jeho kurzy sú dostupné po celom svete. Kurzy ľudí učia, ako zvládať vystavenie sa chladu a správnym dýchaním ovládnuť svoje telo. Hoci sa už v minulosti štúdie pokúšali posúdiť fyziologický a psychologický vplyv týchto techník, boli príliš malé na to, aby sa z nich dali vyvodiť jednoznačné závery. Vedci z warwickej univerzity preto systematicky preskúmali údaje z 8 doteraz publikovaných štúdií.

Zistenia publikovali v časopise PLOS ONE naznačujú, že najvýraznejšími zmenami pozorovanými u ľudí praktizujúcich Hofove metódy bolo zvýšenie hladiny stresového hormónu adrenalínu a protizápalových látok a zníženie hladiny prozápalových látok. Vplyv na výkon človeka pri cvičení bol menej jasný. Niektoré štúdie ukázali zlepšenie napr. intenzity dýchania, iné však nezistili žiadne významné rozdiely.

Podľa odborníkov teda Hofove metódy môžu poslúžiť ako hodnotný doplnok pri starostlivosti o telo a myseľ. Dodávajú ale, že je potrebný ďalší výskum týkajúci sa ich účinkov na stres, zápaly a celkové zdravie človeka. Aj imunológ Matthijs Kox si myslí, že minimálne z krátkodobého hľadiska Hofove metódy pomáhajú pri redukovaní zápalov. Dychové cvičenia a vystavovanie sa chladu podľa Koxa tiež zvyšujú prah bolesti.

