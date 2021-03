V šortkách zdolal Kilimandžáro, jeho manželka spáchala samovraždu. Wim Hof prekonal vyše 20 svetových rekordov

Wim Hof však tvrdí, že za pomoci správneho dýchania, odhodlania a chladu môže človek svoje telo takmer dokonale ovládnuť. Dôležité je však nastavenie mysle. Ak človek zmenu dosiahnuť nechce, máčať sa v studenej vode mu nepomôže.

Nutkanie skočiť do studenej vody pocítil už v 17 rokoch

Wim Hof sa narodil v roku 1959 v Holandsku do rodiny Hinduistov, kde bola jóga na dennom poriadku. Hof to v mladosti nemal ľahké. Má 6 detí, pričom 4 z nich s manželkou, ktorá v roku 1995 spáchala samovraždu. Trpela schizofréniou a skočila z 8. poschodia budovy, hovorí Hof vo svojom videu na YouTube. So smútkom sa každý vyrovnáva najlepšie, ako vie. Wim Hof už v 17 rokoch prvýkrát pocítil nutkanie skočiť do ľadovej vody.

Po smrti svojej milovanej manželky preto začal Hof uvažovať nad tým, ako sa s ním vyrovnať za pomoci chladu. Chcel dostať svoje telo a myseľ pod kontrolu za pomoci ľadovej vody. Trvalo len niekoľko rokov, kým sa Wim Hof zlepšil natoľko, že začal lámať rekordy. Ako informuje portál Wim Hof Method, len v krátkych šortkách a v topánkach vyliezol na vrchol Kilimandžára, bosý zvládol arktický maratón a v kontajneri, ktorý bol naplnený ľadom, vydržal pokojne sedieť až 112 minút.

Okrem toho, v púšti Namib odbehol maratón bez toho, aby sa napil vody. Pokúsil sa vyliezť aj na vrchol Mount Everestu, taktiež len v šortkách a v topánkach. Kvôli poraneniu nohy však musel svoju misiu predčasne ukončiť.

Prekonal vyše 20 svetových rekordov

V roku 2000 dokonca prekonal svetový rekord a zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov. V extrémne krátkom čase dokázal pod ľadom preplávať vzdialenosť takmer 60 metrov. Nie vždy to však bolo také ružové. Predošlý deň počas skúšobného plávania Wimovi začali mrznúť očné rohovky a začínal upadať do bezvedomia. Z vody ho musel vytiahnuť tím záchranárov. To ho však neodradilo a ako píše portál Rolling Stone, odvtedy úspešne pokoril ďalších viac ako 20 svetových rekordov. Niet preto divu, že si vyslúžil prezývku The Iceman, teda Ľadový muž.

Pri jednej príležitosti vydržal v ľadovej kúpeli až 1 hodinu, 52 minút a 42 sekúnd. Cieľom Wim Hofa však nie je len prekonávať rekordy a posúvať hranice vlastného tela. Chce pomáhať ľuďom po celom svete. Verí, že za pomoci Wim Hof metódy dokáže pomôcť ľuďom, ktorí trpia depresiami, posttraumatickou stresovou poruchou, úzkosťami, cukrovkou, autoimunitnými ochoreniami či inými ťažkosťami. Wim Hof sa stal svetovým fenoménom a mnohí ho označujú za supermana modernej doby.

Dýchanie, terapia chladom a odhodlanie

Základnou myšlienkou Wim Hof metódy je ovládanie vlastného dýchania, srdcového tepu, cirkulácie krvi a odoziev tela na vonkajšie podnety. Jeho metódu tvoria tri základné kamene, a to správne dýchanie, terapia chladom a hlavne odhodlanie niečo dosiahnuť. Na svojej stránke Wim Hof tvrdí, že zmenu môže dosiahnuť každý, celebrita aj obyčajný človek, mladí, ale aj starí ľudia. Inšpiráciou pri tvorbe Wim Hof metódy bola budhistická meditácia s názvom Tummo, Hof z nej však odstránil spirituálny rozmer.

Niet sa čo čudovať, že Wim Hof zaujal aj vedcov a už niekoľko rokov podrobujú rôznym testom nielen jeho, ale aj jeho študentov. Fascinuje ich, do akej miery dokáže ovládať svoj autonómny nervový systém. Je to niečo, čo bolo až donedávna považované za nemožné. Počas experimentu v roku 2014 vpichli vedci niekoľkým Wim Hofovym študentom endotoxín a sledovali, čo sa bude diať.

Cieľom je naučiť telo reagovať inak

Endotoxín môže vyvolať horúčku a nevoľnosť, zdalo sa však, že študentom takmer neublížil. Každý z nich dokázal ovládať svoj sympatický nervový systém a kontrolovať reakciu imunitného systému. Okrem toho, u účastníkov sa aktivovala tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za kontrolovanie bolesti. Wim Hofova metóda teda pôsobila ako prirodzené analgetikum.

To, že Wim Hof dokáže ovládať svoj imunitný systém podľa Rolling Stone overili vedci ešte v roku 2012, keď preskúmali vzorky jeho krvi. Ako informuje portál The Smithsonian Magazine, neskôr jeho mozog vyšetrili aj za pomoci MRI a výsledky boli rovnako fascinujúce, dokonca ich publikoval aj vedecký časopis NeuroImage. Ukázalo sa, že Hof silou vôle dokáže svoje telo ovplyvniť tak, aby na chlad reagovalo inak, ako reaguje za bežných okolností. Jednoducho povedané, dokáže prinútiť mozog, aby zvíťazil nad zvyškom tela.

Podľa Hofa nie je dôležité, aby sa ľudstvo naučilo sedieť vo vani plnej ľadových kociek alebo odbehnúť maratón v zime na boso. Dôležité je naučiť svoje telo a myseľ, ako si dlhodobo udržať zdravie a šťastie.