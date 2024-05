Získali sme najlepšie umiestnenie od roku 2012: Slovenskí hokejisti obsadili na majstrovstvách sveta v Česku siedme miesto

Slovenskí hokejisti obsadili na 87. majstrovstvách sveta v Česku siedme miesto. Po dvoch rokoch sa opäť prebojovali do štvrťfinále, no neuspeli v ňom, keď podľahli v Prahe Kanade 3:6. Slováci čakajú na postup do semifinále už dvanásť rokov, naposledy sa im to podarilo na MS 2012 vo Fínsku a Švédsku, kde získali striebro po prehre vo finále s Ruskom (2:6).

V sobotňajšom semifinále nastúpi Švédsko o 14.20 h proti domácemu Česku, v druhom súboji sa obhajca titulu Kanada stretne so Švajčiarskom (18.20). Oba súboje sa hrajú v pražskej O2 aréne. Časový harmonogram po štvrťfinálových zápasoch potvrdil direktoriát turnaja.

Na piatom mieste sa umiestnili reprezentanti USA, šieste je Nemecko, siedme Slovensko a ôsme Fínsko. Vlani skončili zverenci trénera Craiga Ramsayho na 9. priečke, keď nepostúpili zo skupiny.

