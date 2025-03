Culkin získal Oscara, pri ďakovnej reči ho vypípali: Pozrite si prehľad všetkých ocenených filmov za rok 2024

Filmom roka 2024 sa na 97. ročníku odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) stala v noci na pondelok snímka Anora z dielne režiséra Seana Bakera, informuje TASR podľa agentúr AP, AFP, DPA a Reuters.

Samotný Baker si za Anoru odniesol dovedna tri zlaté sošky – v kategóriách najlepší pôvodný scenár, najlepšia réžia a najlepší strih. V kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Anora triumfovala americká herečka Mikey Madisonová.

Komediálna dráma Anora vykresľuje príbeh sexuálnej pracovníčky, ktorá dúfa, že vo vzťahu s ruským oligarchom bude žiť svoju „rozprávku o novodobej popoluške“.

Adrien Brody ako najlepší herec

Najprestížnejšie filmové ocenenie v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe získal Adrien Brody za snímku Brutalista. V poradí svoju druhú zlatú sošku Oscara získal Brody za stvárnenie vizionárskeho maďarského architekta Lászlóa Tótha, ktorému sa podarilo uniknúť pred holokaustom a dostať sa do Spojených štátov, aby tam našiel svoj americký sen. Snímka zachytáva 30 rokov života Tótha, fiktívnej postavy, ktorej netradičné návrhy spochybňovali vtedajšie spoločenské normy, a jeho neúnavnú snahy o umeleckú integritu.

Svojho prvého Oscara získalo aj Lotyšsko, a to v kategórii najlepší animovaný film so snímkou Mačacia odysea (Flow) z dielne nezávislého lotyšského režiséra Gintsa Zilbalodisa. V prípade nízkorozpočtovej animovanej snímky ide o snovú estetiku spojenú s pokojnou, no postapokalyptickou bájkou o čiernej mačke a ďalších zvieratách, ktoré sa snažia prežiť katastrofickú povodeň. Film nemá žiadne dialógy a vykresľuje nepravdepodobné vzťahy a porozumenie medzi rôznymi druhmi, ktoré sa spoločne snažia uniknúť pred katastrofou.

Svojho prvého Oscara v hlavnej kategórii získala aj Brazília. Snímka I’m Still Here triumfovala v kategórii najlepší zahraničný film. Vo filme z dielne režiséra Waltera Sallesa stvárnila herečka Fernanda Torresová úlohu Eunice Paviovej, manželky bývalého brazílskeho ľavicového kongresmana Rubensa Paviu, ktorého v roku 1971 v časoch vojenskej diktatúry odvliekli od rodiny z domova v Rio de Janeire a nikdy viac sa nevrátil.

Vypípali ho pri prejave

Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe získal americký herec Kieran Culkin za svoju rolu vo filme Skutočná bolesť. Snímka prináša horko-sladký pohľad na rodinu, priateľstvá a straty prameniace z tragédie holokaustu. Herca museli pri jeho prejave vypípať, pretože použil vulgarizmus. Culkin si vo svojej ďakovnej reči našiel krátky priestor aj na to, aby vyzdvihol aj herca Marka Stronga. Ak ste odovzdávanie cien nesledovali naživo, sociálnymi sieťami sa šíria videá, kde je táto časť vypípaná. Strong bol tiež nominovaný v tejto kategórii za úlohu Roya Cohna vo filme The Apprentice.

V kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe triumfovala americká herečka Zoe Saldanová za snímku Emilia Pérez. Snímka vykresľuje príbeh drogového bossa, ktorý chce zanechať obchod s narkotikami a stať ženou. Film natočil francúzsky režisér Jacques Audiard v španielskom jazyku. Saldanová stvárnila právničku, ktorú si drogový boss najal, aby pomohla zorganizovať operáciu pohlavia, v rámci ktorej sa stane Emiliou Pérez. Tú hrá španielska herečka Karla Sofía Gascónová, ktorá je vôbec prvou otvorene transrodovou herečkou nominovanou na Oscara.

Slávnostný galavečer sa konal v Dolby Theatre v Los Angeles a po prvý raz ho moderoval americký komik Conan O’Brien.