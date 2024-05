Žiadanej diaľničnej známky sa Slováci dočkajú už čoskoro: Musia si však dať pozor na tento detail, inak hrozí pokuta

Podľa ministerstva je cieľom zavedenia jednodňovej diaľničnej známky vyššia miera flexibility pre motoristov pri užívaní spoplatnených úsekov ciest. Ide tiež o reakciu vzhľadom na potreby slovenských vodičov, ktorí sa s takýmto typom známky stretávali aj u našich susedov. Ako informuje portál TopSpeed.sk, pozor si však musia dať na jeden dôležitý detail.

Podľa súčasného návrhu by mohla jednodňová diaľničná známka vstúpiť do predaja od 1. júla 2024, teda približne o 2 mesiace. Dostupná by mala byť v elektronickej forme ako pre domácich, tak aj zahraničných motoristov. Novela obsahuje tiež dôležitý detail, ktorým je platnosť takejto známky. V skutočnosti bude platná iba počas daného dňa, kedy bola zakúpená a nepôjde tak o 24-hodinovú platnosť, ako si niektorí mylne mysleli.

„Deň určený užívateľom vymedzených úsekov ciest je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak ide o diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, je to zároveň jediný deň platnosti diaľničnej známky, pričom tento deň nemusí byť určený ako deň, v ktorom došlo k úhrade diaľničnej známky,“ vysvetlil rezort dopravy.

Takýto druh známky často využívajú motoristi, ktorí územím buď iba tranzitujú, alebo aj domáci obyvatelia, ktorí potrebujú diaľničný úsek využiť len výnimočne. Ako už bolo uvedené, musia si dať pozor na dátum zakúpenia takejto diaľničnej známky, v opačnom prípade riskujú pokutu. Zároveň je dôležité aj to, akým spôsobom sa k informovanosti kupujúcich postaví oficiálna stránka určená na predaj diaľničných známok, predovšetkým v prípadoch, kedy motoristi budú známky kupovať pred polnocou.

Bezplatná služba pre držiteľov diaľničnej známky

Aj keď o tom mnohí motoristi netušia, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ponúka motoristom službu, ktorá im dokáže pomôcť v rôznych krízových situáciách vzniknutých na slovenských diaľniciach. Ak má vodič platnú diaľničnú známku a narazí na problém, mal by kontaktovať Diaľničnú patrolu.

Úlohou patroly je zabezpečovať čo najbezpečnejšiu a najplynulejšiu prevádzku slovenských diaľnic. Vodičom môžu pomôcť pri nehodách či rôznych poruchách, prípadne pri problémom s palivom a podobne. Ide o bezplatnú službu NDS, ktorá je v prevádzke nonstop na čísle 0800 100 007.

„Diaľničná patrola zvyšuje bezpečnosť na rýchlostných cestách a diaľniciach. Najčastejšie pomáha vytvorením zákrytu vozidla s poruchou. Popritom dohliada aj na stav vozovky či odpočívadiel. Posádky Diaľničnej patroly sú v strehu na každom jednom našom stredisku správy a údržby. Posádka vie veľmi operatívne prísť a pomôcť s vyriešením problému kedykoľvek a na hociktorom kilometri našich ciest,“ uvádza sa na webe Diaľničnej patroly.