Mnohí Slováci prišli o stovky eur, ktoré boli určené na stravovanie. Dôvodom je malá nepozornosť, o peniaze musia bojovať

Elektronické stravné karty vydáva pre Slovákov hneď niekoľko spoločností, pričom pomerne často využívanou boli aj tie od firmy s názvom Callio. Tá, bohužiaľ, koncom februára ukončila svoju činnosť, čím prekvapila aj mnohých stravníkov. Spolu s kartou expirovali aj nemalé finančné prostriedky tých, ktorí ich nestihli vyčerpať. O probléme informujú Správy RTVS.

Ako kameň úrazu pri nedočerpaní dostupných finančných prostriedkov určených na stravovanie sa ukázalo to, že mnohí stravníci o konci spoločnosti Callio ani len netušili. V reportáži sa napríklad uvádza prípad pani Marianny, ktorá na karte mala prostriedky vo výške približne 800 eur. „Prišla som presne o posledných 103,27 eura, čo som mala na karte, aj keď exspirácia tejto sumy mala nastať až v januári 2025,“ hovorí ďalšia z používateliek karty.

Podobných prípadov je podľa všetkého viac, pričom nespokojní ľudia sa k peniazom zatiaľ nedostali a budú o ne zrejme musieť bojovať. So sťažnosťami totiž neuspeli u obchodnej inšpekcie, Národnej banky Slovenska, inšpektorátu práce, na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ale ani u vydavateľa kariet – spoločnosti GGFS.

„Spoločnosť GGFS ukončuje svoje aktivity v oblasti vydávania a akceptácie kariet Callio k 29. 2. 2024. Prostriedky pripísané na kartu Callio do 30. 11. 2023 majú platnosť do 31. 12. 2023. Prostriedky pripísané na kartu Callio od 1. 12. 2023 majú platnosť do 29. 2. 2024. Uvedená informácia o exspirácii je zverejnená na stránke www.callio.eu a v pravidlách používania karty,“ uviedla vo vyhlásení spomínaná spoločnosť.

Tá tiež deklaruje, že zamestnávateľov upozornila na tieto zmeny včas a povinnosť oznámiť takéto kroky priamo jednotlivým zamestnancom je iba na samotných firmách. „Už v priebehu augusta 2023 sme postupne oslovili všetkých príslušných zmluvných partnerov a písomne ich informovali o postupnom utlmovaní a následnom úplnom ukončení našej činnosti v oblasti sprostredkovania stravovania zamestnancov,“ uvádza spoločnosť GGFS s. r. o. Podľa všetkého tak nespokojných ľudí čaká ešte tuhý boj, ktorý zrejme rozlúsknu až súdy.