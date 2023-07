Ženu čakal po návrate z dlhej dovolenky poriadny šok: V stene svojho bytu našla zamurovanú mŕtvolu

Nejeden človek má pri odchode na dovolenku obavy z toho, v akom stave nájde svoj byt po návrate. Francúzku, ktorá odišla na pol roka, trápil o to väčší stres, že svoj byt zverila do rúk dvojici, ktorá ho mala zrekonštruovať. Tá ale do jednej zo stien podľa webu TV Noviny zamurovala mŕtvolu.

Žena vo Francúzsku zverila pred odjazdom na dlhší pobyt v zahraničí manželskému páru byt, aby ho počas jej neprítomnosti zrekonštruovali, píše The Limited Times.

Žena poznala len krstné meno muža, ktorému zverila byt

Po návrate spozorovala v kuchyni novú stenu, okolo ktorej lietali muchy a bolo z nej cítiť dezinfekciu. V nedeľu (9. 7.) tam boli privolaní policajti, ktorí na mieste urobili do steny dieru a zistili prítomnosť nekrofágneho hmyzu a lariev, uvádza policajný zdroj. Následne našli v stene rozkladajúce sa mužské telo vo fetálnej polohe zakryté prikrývkou.

Nájomníčka bytu na parížskom predmestí Livry-Gargan odišla na šesť mesiacov do Alžírska. Najatý muž mal počas tohto času vykonať vopred dohodnuté stavebné úpravy, pričom žena poznala len jeho krstné meno. Vyšetrovaním poverili súdnu políciu v Seine-Saint-Denis.