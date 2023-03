Žena trpela bludmi, bála sa armagedonu. Po tom, čo bola 30 rokov nezvestná a prehlásená za mŕtvu, ju našli v Portoriku

Patricia Kopta zmizla v roku 1992. Rodina po nej roky pátrala, no márne. Neverili, že sa ešte nájde živá, bola preto prehlásená za mŕtvu. Po viac ako 30 rokoch ju napokon našli tisícky kilometrov od domova.

Ako informuje The Guardian, Patricia Kopta žila so svojím manželom v Pennsylvánii. Jedného dňa však zmizla a 30 rokov o nej rodina nič nevedela. Nikto už neveril, že sa nájde živá, bola preto prehlásená za mŕtvu. Napokon sa však dnes už 82-ročnú ženu predsa len podarilo nájsť.

Diagnostikovali jej demenciu a žije v opatrovateľskom domove vzdialenom 2 700 kilometrov od miesta, kde ju pred 30 rokmi videli naposledy. Bob Kopta, za ktorého bola pred zmiznutím vydatá 20 rokov, sa vyjadril, že je nesmierna úľava vedieť, že je stále nažive.

Patricia žila s Bobom v Pittsburghu. Podľa magazínu Post Gazette sa venovala rôznym prácam a každú nedeľu chodila do kostola. Postupom času sa ale žena začala správať čoraz zvláštnejšie. Prehlasovala, že ju navštívila Božia matka a varovala ju pred jadrovým armagedonom. Keď napokon prišla o prácu, túlala sa ulicami a varovala ľudí, aby šli domov, pretože sa blíži koniec sveta.

Police say she was found in Puerto Rico after allegedly taking a cruise ship there from Europe. @KDKA pic.twitter.com/LTeCPTkDQN

— Chris Hoffman (@NewsmanChris) March 2, 2023