Muž sa stratil v Amazonskom pralese: V džungli prežil 31 dní, schudol 17 kilogramov. Nebyť tejto veci, neprežil by

To, čo prežil muž z Bolívie, by ste nepriali nikomu. Počas lovu, na ktorý sa so skupinkou ďalších mužov vybral ešte v januári, sa od nich nechtiac oddelil a stratil sa. Aby prežil, musel piť moč a dažďovú vodu a jesť červy.

Jedol červy, dažďovú vodu zvieral do topánok

Ako informuje The Guardian, muž z Bolívie sa na mesiac stratil v Amazonskej džungli. Aby prežil, bol nútený jesť hmyz a červy. Pil vlastný moč a dažďovú vodu, ktorú zbieral do gumákov. Ak sa jeho príbeh potvrdí, 30-ročný Jhonatan Acosta bude človekom, ktorý po tom, čo sa stratil v bolívijskej časti džungle, v nej sám prežil najdlhší čas.

Acosta tvrdí, že mu pomohlo to, že ovládal rôzne techniky potrebné k prežitiu. Dodáva, že ho niekoľkokrát aj napadli zvieratá, no mal šťastie a útoky prežil. Acostova rodina ho na polícii ako nezvestného nahlásila koncom januára. Od skupinky, s ktorou bol v pralese na love, sa mal oddeliť 25. januára.

De esta forma encontraron a Jhonatan Acosta, quién estuvo perdido 31 días en la selva del municipio de #Baures en el #Beni. Acosta, se encuentra bajo revisión médica.

O mesiac neskôr ho dezorientovaného našla záchranná pátracia jednotka. Acosta hovorí, že pršalo polovicu času, ktorý v pralese strávil. Vďaka tomu mohol zbierať a piť dažďovú vodu. Keď ale dažde ustali, bol nútený piť vlastný moč. Ak by ale nepršalo vôbec, priznáva, že by nemal šancu prežiť.

Nejde o ojedinelý prípad

Počas toho, ako pátral po civilizácii, prešiel približne 40 kilometrov. Prišiel ale na to, že sa točí v kruhoch. Aby toho nebolo málo, vyvrtol si členok a schudol 17 kilogramov. Acostova sestra sa pre miestne médiá vyjadrila, že musel bojovať s divým prasaťom, bol vystavený vplyvom počasia, všeličo ho pohrýzlo a poštípalo a v jeho blízkosti sa zakrádal aj tiger.

Pochopiteľne, po tom, čo bol muž zachránený a opäť sa stretol so svojou rodinou, bol nesmierne vďačný a šťastný. V roku 1981 prežil sám v pralese tri týždne izraelský bádateľ Yossi Ghinsberg. Jeho príbeh inšpiroval vznik filmu Stratený v džungli (Jungle), v ktorom hlavnú postavu stvárnil Daniel Radcliffe.

Po tom, čo havarovalo jeho lietadlo, zas v roku 2021 prežil 38 dní v brazílskom pralese pilot Antonio Sena. Minulý rok v pralese prežili 25 dní bratia, ktorí v tom čase mali len 7 a 9 rokov. Našťastie sa ich podarilo včas zachrániť.