Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát

Je nepredstaviteľné, ako sa cíti rodina človeka, ktorý je nezvestný a bolo po ňom vyhlásené pátranie. Hannah ale zmizla nie raz, dokonca ani dvakrát, ale trikrát. Kým dvakrát sa ju podarilo nájsť, po treťom zmiznutí po nej rodina pátra doteraz. Čo sa s ňou stalo?
Záhadné zmiznutie
Ako sa dozvedáme z The Sun, v tom čase 32-ročná Hannah Upp bola učiteľkou v Montessori škôlke v meste St. Thomas na ostrove Virgin Islands. Jedného dňa, v septembri 2017, sa však nedostavila na poradu, na ktorej mala byť prítomná. Bolo to, ako keby sa po nej zľahla zem. Krátko predtým oblasť zasiahol intenzívny hurikán. Keď sa však Hannah svojej rodine ani priateľom neozvala ani po 72 hodinách, rozozvučali sa im v hlavách poplašné zvony.
Predtým už totiž zmizla dvakrát. Prvýkrát sa na nejaký čas stratila v auguste v roku 2008. V tom čase pôsobila ako učiteľka španielčiny v New Yorku. V prvý deň školského roka študenti zasadli na svoje miesta v laviciach, no učiteľky nikde nebolo. Jej spolubývajúca neskôr našla jej peňaženku, pas, kartu na metro, mobil a kabelku na podlahe v jej spálni. No po Hannah nebolo ani stopy.
Rodina sa ihneď pustila do pátrania, pričom bola prehlásená za nezvestnú. Našťastie, po 20 dňoch sa ju podarilo nájsť živú, píše web Uncovered. Pochopiteľne, všetkých incident vystrašil a chceli vedieť, čo sa stalo.
Našli ju tvárou nadol vo vode
Našli ju totiž vznášať sa tvárou nadol vo vode neďaleko Manhattanu. Na sebe mala len šortky a športovú podprsenku. Podľa New York Post sa záchranné zložky spočiatku nazdávali, že sa pokúsila siahnuť si na život. Bola prevezená do nemocnice a ošetrená. Jej život visel na vlásku. Bola podchladená, spálená od slnka a dehydrovaná.
Keď ju po fyzickej stránke stabilizovali, začali sa jej prípadom zaoberať lekári na psychiatrickom oddelení. Ukázalo sa, že čas, keď bola nezvestná, trávila potulovaním sa po New Yorku. Niekoľkokrát ju ľudia zazreli v obchodoch a v športových kluboch, no zakaždým sa stratila z dohľadu.
Lekári sa napokon zhodli na tom, že zrejme trpí tzv. disociatívnou fugou. Web Cleveland Clinic vysvetľuje, že ide o dočasný stav, keď osoba trpí amnéziou. Človek zabudne, kým je a nepamätá si nič zo svojej minulosti. Môže byť na ceste do práce, no zrazu odcestuje niekam celkom inam, alebo sa túla, ako to bolo v prípade Hannah.
