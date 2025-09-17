Zelenskyj je pripravený na rokovania s Trumpom a Putinom: Kladie si len jedinú podmienku, na ťahu je Kremeľ

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Stretnúť sa môžu v ktorejkoľvek krajine, no do Moskvy nepôjde.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v bilaterálnom aj trojstrannom formáte bez akýchkoľvek podmienok.

V rozhovore pre Sky News Zelenskyj uviedol, že počas posledného stretnutia vo Washingtone Trump navrhol najprv bilaterálne rokovania, aby si strany mohli vymeniť názory alebo vyjadriť požiadavky, a až potom prejsť na trojstranný formát.

Do Moskvy nepôjde

„Povedal som mu, že podporujem akýkoľvek formát, ktorý USA ponúknu, pretože, ako to chápem, ide o formát od USA, ktorý podporuje Ukrajina, a ak Rusko nepodporí jeden alebo druhý formát, tak USA podniknú proti Putinovi rázne kroky. To znamená sankcie aj zbrane. Preto som bez akýchkoľvek podmienok povedal, že podporujem bilaterálny alebo trilaterálny formát,“ povedal Zelenskyj.

Na otázku, či je pripravený prísť na takéto stretnutie do Moskvy, ukrajinský prezident odpovedal, že nie, pretože Rusko zaútočilo na Ukrajinu a nemôže ísť do krajiny, ktorá útočí na jeho vlasť.

„Môžeme sa stretnúť v ktorejkoľvek inej krajine. Na stole je veľa návrhov, s niektorými súhlasia Američania, Európania a, samozrejme, aj ja. Myslím si však, že otázka je teraz adresovaná Rusku, oni na to neodpovedali,“ zdôraznil Zelenskyj.

