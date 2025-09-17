Pellegriniho podozrivý let má dohru, nie však takú, ako by ste zrejme čakali. Pokutu dostalo samotné letisko

Ilustračná foto: SITA - Kancelária prezidenta SR

Roland Brožkovič
SITA
Na lietadlo nebolo vydané povolenie na poskytovanie komerčných letov.

Pokutou 500 eur sa definitívne uzavrel prípad letu Petra Pellegriniho, keď počas predvolebnej kampane letel z Bratislavy do Košíc na míting miliónovým lietadlom, ktoré patrilo firme poslanca Hlasu Petra Náhlika.

Informuje o tom Denník N. Pokutu však nedostala Náhlikova spoločnosť DeGarde, ale Letisko Očová, ktorá si ho od firmy prenajímala. Na šesťmiestne lietadlo americkej výroby nebolo vydané povolenie na poskytovanie komerčných letov. Pellegrini ešte v marci 2024 povedal, že nevie, komu lietadlo patrí.

Na minulotýždňovom rokovaní volebnej komisie dostala strana Hlas pokutu 5 000 eur za to, že vyše roka zatajovala v rozpore so zákonom pôžičku 300-tisíc eur od Pellegriniho sestry na prezidentskú kampaň. Zároveň sankcionovali aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Za prijatie drobných darov od ľudí z Česka vo výške 10, 15 a 30 eur dostalo hnutie pokutu 110 eur, pretože zákon o politických stranách povoľuje prijať dary iba od fyzických osôb s trvalým pobytom na Slovensku.

Viacero pokút

Prezident už predtým dostal pokutu 10-tisíc eur za to, že prijal na svoj transparentný účet k prezidentským voľbám dar od Hlasu v hodnote 250-tisíc eur až po voľbách, napriek tomu, že to zákon neumožňuje. Voči pokute sa neodvolal a obratom ju zaplatil. Pellegrini tvrdí, že na kampaň minul 500-tisíc eur, čo je maximálny povolený limit. Na transparentnom účte boli len dva dary od strany po 250-tisíc eur.

Foto: Instagram (peter_pellegrini)

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko však tvrdí, že súčasný prezident mal takú veľkú kampaň, že na ňu musel minúť viac než pol milióna eur. Ministerstvo vnútra vedené predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom podnet mimovládky na preverenie financovania Pellegriniho kampane odmietlo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pred mesiacom oznámil, že preverí, či rezort vnútra nepochybil.

Volebná komisia bude najbližšie zasadať 7. októbra, program zostavuje predseda komisie Eduard Burda, nominant Hlasu a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ten sa pre denník vyjadril, že Pellegrini na kampaň nepoužil peniaze zo štátneho rozpočtu, hoci to priznal aj sám predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Zákon použitie štátnych peňazí na prezidentskú kampaň totiž nepovoľuje.

„Keďže peniaze majú z právneho hľadiska charakter druhovo určenej veci a nie individuálne určenej veci (teda sú vzájomne zameniteľné) a podstatné je ich finálne zúčtovanie, zo všetkých medializovaných informácií vyplýva, že Peter Pellegrini nepoužil na prezidentskú kampaň peniaze zo štátneho rozpočtu,“ uviedol Burda.

Poslanec Progresívneho Slovenska a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak považuje za absurdné, že Pellegrini evidentne postupoval v rozpore so zákonmi a teraz je prezidentom republiky, zaplatí pokutu a tvári sa, akoby sa nič nestalo. Za ešte väčšiu absurditu Spišiak označil, že Hlas môže pokutu zaplatiť zo štátnych peňazí. „K tomu nemám čo povedať,“ okomentoval pre Denník N.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bez diskusie a pripomienok: Konsolidačné opatrenia budú poslanci v parlamente schvaľovať zrýchlene

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac