Zbožňujú ju milióny a hrávajú ju rádiá po celom svete: Najznámejší vianočný hit ale vôbec nie je o Vianociach

Patrí medzi najhranejšie skladby počas Vianoc a aj táto skupinu Wham! vyšvihla do povedomia azda každého. No aj keď sa Vianoce v pesničke Last Christmas spomínajú pomerne často, možno vás prekvapí, že táto pieseň o Vianociach vôbec nie je, a teda nemožno ju za vianočnú ani považovať.

O skladbe Last Christmas od dua Wham!, tvoreného Georgeom Michaelom a Andrewom Ridgeley, sa toho najmä v tomto období popísalo pomerne veľa. Jedna z notoricky najznámejších vianočných skladieb ale v skutočnosti nie je vôbec vianočná, píše web Mental Floss.

Nevianočná skladba

Problémom je, že síce sa v nej Vianoce spomínajú takmer neustále, ostatné premenné nemá a dokonca ani tón samotného textu nenaznačuje, že o vianočnú pesničku ide.

Keď sa pozriete na iné vianočné pesničky a ovládate angličtinu, istotne v nich začujete minimálne ďalšie slovíčka, ktoré sa s Vianocami nejako asociujú. V Last Christmas ale okrem „Christmas“, teda Vianoc, nič ďalšie neodznie. Wham! v nej nespomínajú ani Santu, ani soby, ani vianočné stromčeky, dokonca ani sneh či zvončeky.

Pieseň o skrachovanom vzťahu

Ani samotný text nie je vôbec vianočný, keďže pieseň je o vzťahu dvoch ľudí, ktorý nevyšiel. Celý sa začal na 1. sviatok vianočný a skončil hneď na ten druhý. Michael skrátka niekomu vyznal lásku, resp. doslovne „daroval svoje srdce“ („Last Christmas I gave you my heart“) a dotyčný/á mu ju neopätoval/a, resp. doslovne „na druhý deň dal preč“ („but the very next day, you gave it away“).

Jedna z najobľúbenejších vianočných skladieb je tak o skrachovanom krátkom vzťahu.