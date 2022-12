Nenávidia známu vianočnú skladbu, chcú ju navždy zakázať. Pár zbiera peniaze na kúpu jej práv, majú už poriadnu sumu

Nesmrteľnú vianočnú klasiku neznášajú natoľko, že plánujú zakúpiť jej originálne nahrávky a poslať ich na skladisko jadrového odpadu, „kde budú odpočívať najmenej dva milióny rokov“.

Aj vám sa niekedy stalo, že vám nejaká pesnička išla na nervy natoľko, až ste boli schopní spraviť čokoľvek, len aby ste ju už nemuseli neustále počúvať? Nuž, zrejme nie natoľko, ako 33-ročná Hannah Mazetti z Británie, ktorá svoju averziu voči známej vianočnej skladbe dokáže utíšiť len jedným spôsobom: jej absolútnym zákazom.

Možno by sa mohlo zdať, že ide o nemožnú vec, Hannah vás vyvedie z omylu. Jej príbeh opísal britský denník Dail Mail.

Nenávidená klasika od Wham!

Vianočné pesničky sa často stretávajú s rozličnými názormi. Jeden pár ale nenávidí skladbu Last Christmas od skupiny Wham! natoľko, až sa rozhodol voči nej zakročiť tým najkrajnejším možným riešením. Žena s mužom chcú vyzbierať sumu 50-tisíc libier (viac ako 56-tisíc eur), aby si kúpili licenčné práva na pesničku a navždy ju zakázali a odstránili odvšadiaľ, odkiaľ by na nich mohla hrať. Teda, nie úplne navždy – „len“ na 2 milióny rokov.

Ako Hannah prezradila denníku Daily Mail, jej averzia voči piesni začala pred 13 rokmi, keď ako dvadsaťročná pracovala v jednej z oxfordských kaviarní. Jej šéf sa totiž vtedy na Vianoce rozhodol pre svoju kaviareň vytvoriť špeciálne CD plné vianočných hitov, ktoré mali zamestnanci púšťať dookola.

„Bol tam len občas, takže si plne neuvedomoval agóniu, ktorú prežíval zvyšok personálu, keď Last Christmas zahralo 111-krát počas pracovného dňa,“ uviedla Hannah.

Rozhodli sa kúpiť práva na Last Christmas, aby pieseň zakázali

Keď už teda averzia voči hitu skupiny Wham! bola na nevydržanie, dostala s manželom Tomasom nápad – kúpiť práva na pieseň. Nápad im skrsol v hlavách po tom, čo im ich známa povedala, že niečo také teoreticky možné je.

Niekoľko rokov ale skladbu – mimochodom jednu z dvoch najhranejších počas Vianoc (kto vie, aká je tá druhá, nech prvý hodí salónkou) – trpela. Minulý rok počas sviatkov ale medzi známymi spravila malú anketu. Opýtala sa ich, koľko by boli ochotní zaplatiť len preto, aby ju už nikdy nemuseli počuť. Keď tento rok v novembri začali rádiá pieseň Last Christmas opäť vo veľkom hrávať, ukázalo sa, že by boli ochotní zaplatiť pomerne dosť.

„Potom nám niekto povedal, že je teoreticky možné kúpiť práva na skladbu a potom ju stiahnuť zo všetkých streamovacích platforiem,“ doplnila. Budúce Vianoce tak možno budú tie posledné Vianoce, ktoré pesničku Last Christmas budú všetci počuť.

Nebude to lacný špás, vyzbierať musia desiatky miliónov

Samozrejme, na to, aby sa im ich cieľ podarilo splniť, budú musieť vyzbierať o čosi viac, než sa im teraz vďaka crowdfundingovej kampani zatiaľ podarilo. Licenčné práve k piesni Last Christmas totiž vlastní spoločnosť Warner Chappell Music UK a ich odhadovaná cenovka je niekde medzi 15 až 20 miliónmi libier (17 až 22 miliónov eur). Páru sa doposiaľ podarilo vyzbierať niečo vyše 51 500 libier (vyše 58-tisíc eur). Ich plán ale beží naplno aj naďalej.

Hannah s Tomasom totiž chcú pesničku nielen zakázať a odstrániť zo všetkých streamovacích platforiem, ale zároveň jej pôvodné nahrávky chcú odoslať na skládku nukleárneho odpadu vo Fínsku, kde ju chcú nechať odpočívať aspoň 2 milióny rokov.

Ako uviedli, proti skupine Wham! nemajú absolútne nič, hore krkom im lezie len pesnička, ktorú rádiá hrávajú 4-tisíckrát v priebehu dňa a niekto s tým už skrátka musí skoncovať.