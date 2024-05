Zabudnite na Chorvátsko: Pýtali sme sa cestoviek, kam Slováci budú toto leto cestovať najviac. Pozrite si TOP destinácie

Leto sa nezadržiteľne blíži a mnohí Slováci si už svoje dovolenky zaistili. Pochopiteľne, predaj dovolenkových pobytov aj stále prebieha a dokonca je o ne väčší záujem než minulý rok, čo nám potvrdili aj zástupcovia oslovených cestovných kancelárií a agentúr. Okrem iného sme ale v cestovkách tiež zisťovali, v akých destináciách je medzi Slovákmi o pobyty najväčší záujem, či koľko sú za letnú dovolenku ochotní utratiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tak ako po minulé roky, aj tento je o letné dovolenkové pobyty zo strany Slovákov enormný záujem. Potvrdila nám to každá z oslovených cestoviek.

„Už v roku 2023 sme prekonali predpandemické úrovne,“ uviedol pre interez.sk obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Tomáš Lazarov. Vysoký záujem o dovolenkové zájazdy potvrdili aj zástupcovia Koala Tours či Invia.

Čoraz výhodnejší first minute

„Prvý nával záujmu sme zaznamenali už počas first minute sezóny, ktorá bola od októbra 2023 do konca marca 2024,“ vysvetľuje za cestovnú agentúru Invia Kristína Štefánková, ktorá zároveň vyzdvihuje aj pozitíva kúpy dovolenky vo first minute sezóne. Mnohí slovenskí dovolenkári si totiž takto skoro zájazdy nechcú kupovať, keďže ešte nevedia, aká bude ich situácia o pár mesiacov neskôr.

Práve first minute zájazdy sú však často ešte lacnejšie – ubytovacie zariadenia majú dostatočne voľné kapacity, takže je na výber z viacerých druhov izieb, navyše je možné získať zľavy až do 50 %. Lákadlom sú nepochybne aj nižšie zálohy a aj možnosť bezplatného storna v prípade zmeny situácie zo strany zákazníka.

Otáľať so včasným rezervovaním dovolenkového zájazdu neodporúčajú v Koala Tours. „Záujem je vysoký, a preto odporúčam kúpu zájazdu čím skôr. Najmä ak cestuje rodina s deťmi, pretože každý hotel má počet rodinných izieb obmedzený,“ hovorí Oliver Kluch, riaditeľ Koala Tours.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného