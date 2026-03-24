Zabudnite na Chorvátsko, Bulharsko či Tatry: Pri dovolenke u Slovákov rozhoduje najmä jedna vec

Roland Brožkovič
Až 39 % opýtaných Slovákov uviedlo, že si tento rok letnú dovolenku jednoducho nedopraje.

Každý z nás potrebuje z času na čas dovolenku, aby si oddýchol od každodenných povinností a nabral energiu. Niektorí preferujú more, iní hory či rôzne dobrodružstvá. Na forme nezáleží, no ide o dôležitú súčasť oddychu a psychického detoxu. O to smutnejší je najnovší prieskum, podľa ktorého si mnohí Slováci dovolenku jednoducho nemôžu dovoliť.

Až 39 percent opýtaných Slovákov uviedlo, že si tento rok letnú dovolenku jednoducho nedopraje. Tvrdí to najnovší prieskum agentúry AKO pre JOJ 24. 5,6 percenta opýtaných si nie je istých, 27,3 percenta bude dovolenkovať na Slovensku a 34,9 percenta našincov sa chystá do zahraničia. Agentúra sa pýtala na dovolenku dlhú aspoň 7 dní, takže treba dodať, že údaje môžu byť skreslené.

Čo sa týka rozpočtu na dovolenku v zahraničí, najviac Slovákov, až 27,3 percenta, plánuje na takúto dovolenku minúť od 1001 do 2000 eur. Druhá najpočetnejšia skupina, 22,4 percenta, chce do dovolenky investovať do 1000 eur a 19,5 percenta ľudí je ochotných investovať do 3000 eur.

Na domácu dovolenku sa chystáme minúť značne menej. Najväčšia časť ľudí, takmer 34 percent, hovorí o sume od 501 do 1000 eur, takmer 16 percent do 500 eur, 11,1 percenta do 1500 eur a až 12,6 percenta do 2500 eur. Na dovolenku Slovákov má teda vplyv najmä cena a u mnohých zohráva kľúčovú úlohu. Žijeme totiž v dobe konsolidácie, štát berie peniaze od ľudí všade, kde sa len dá a mnohým na dovolenku jednoducho nezostáva.

Nielen dovolenky

Nešetríme však len na dovolenke. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tržby maloobchodu v januári po očistení o infláciu medziročne znížili o 3,7 percenta. Odvetvie tak zaznamenalo tretí medziročný pokles po sebe a zároveň slabší výsledok, než očakávali analytici. Po sezónnom očistení sa tržby v porovnaní s decembrom znížili o ďalších 1,2 percenta. Znamená to, že Slováci aj výrazne menej nakupujú než predtým.

Slabý štart roka prekvapil aj analytikov. „Slovenský maloobchod vstúpil do roku 2026 slabým štartom. Hoci sme očakávali reálny pokles tržieb, januárový prepad o 3,7 % je negatívnym prekvapením. Maloobchod je v poklese už tretí mesiac po sebe,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Podľa neho štruktúra januárových dát naznačuje, že tlak na spotrebu domácností je pomerne široko rozliaty naprieč rôznymi segmentmi trhu.

Vyťahujte peňaženky, už sa to začalo: Veľká noc bude drahšia, ceny týchto produktov idú raketovo…

