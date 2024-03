Zabudnite na Barcelonu, navštívte toto menej známe mesto: Ráno sadnete do lietadla, večer si užívate dokonalé gastro

Pri zmienke o Španielsku si väčšina ľudí pomyslí na Barcelonu či Madrid. Niet pochýb o tom, že sú to krásne mestá a stoja za návštevu. No vynechať by ste nemali ani Oviedo. Získalo prestížny titul Španielskeho hlavného mesta gastronómie na rok 2024.

Užite si dokonalé gastro

Ako informuje web Social News Room, Oviedo, hlavné mesto španielskeho regiónu Astúria, získalo prestížny titul Španielske hlavné mesto gastronómie na rok 2024. Na ďalších priečkach sa umiestnili Alicante (región Valencia), Antequera (Andalúzia) a Castellón (región Valencia).

Astúrska kuchyňa je známa bohatými mäsovými pokrmami (napríklad carne gobernada – hovädzie mäso dusené v bielom víne), čerstvými morskými plodmi, krémovými syrmi či výdatnými dusenými jedlami z fazule, z ktorých najznámejšie je fabada. Región je tiež známy svojimi chutnými jablkami, ktoré sú základom tradičného asturského jablčného vína zvaného sidra.

Dostanete sa sem letecky

Mestu Oviedo sa prestížny titul podarilo získať už aj predtým v rokoch 2012 a 2022. Nájdete tu dokonca aj reštauráciu, ktorá koncom minulého roka získala svoju prvú Michelinskú hviezdu (NM by Nacho Gonzalo). Ani zďaleka ale nie je jediným miestom, kde sa môžete kvalitne najesť. Konajú sa tu tiež rôzne udalosti a slávnosti, počas ktorých môžete lokálne dobroty ochutnávať.

Ak by ste chceli lokálnu kuchyňu otestovať, stačí nastúpiť do lietadla do Barcelony. Z Bratislavy alebo z Viedne ste tu za menej ako 5 hodín, pričom najlacnejšiu letenku kúpite už od 59 eur. Oviedo má vlastné letisko, z Barcelony sa sem pohodlne dopravíte už za hodinu a pol. Najlacnejšia letenka vás vyjde na 92 eur.