Zábery z vesmíru ukazujú, že pod púšťou v Líbyi sa nachádza obrovský poklad. Má nevyčísliteľnú hodnotu

Ak sa spomenie Líbya, našinec si najskôr predstaví miesto plné piesku či vyprahnutých skál. A v mnohom má skutočne pravdu. Avšak, púštna oblasť Líbye je tiež miestom obrovskej podzemnej nádrže vody, ktorá by púšť dokázala premeniť na úrodnú a zelenú zem.

Snímky, ktoré urobili satelity, a tiež astronauti na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice ukazujú, že časť Líbye nazývaná Al-Kufra, nie je vôbec taká pustá, ako sa na prvý pohľad zdá, uvádza portál IFL Science. Uprostred piesku si môžete všimnúť záhadné kruhy, a tiež zelené škvrny.

Oblasť plná vody

Sú to viditeľné dôkazy toho, že pod nehostinným pieskom sa nachádza množstvo vody. Líbya o tomto svojom poklade vie už dlhé desaťročia a bývalý diktátor Muammar Kaddáfí započal veľkolepý projekt vodného diela, ktoré malo odtiaľto systémom obrovskej siete podzemných potrubí distribuovať vodu po celej krajine. Tento projekt sa považuje za najväčší vo svojej kategórii a aj keď nie je úplne dokončený, aj tak je to mimoriadny úspech a vodu distribuuje do hlavného mesta Tripolis, ako aj do ďalších miest na pobreží Stredozemného mora. Po zvrhnutí Kaddáfího režimu ale ďalšie budovanie projektu zamrzlo.

Táto voda je mimoriadne kvalitná a pochádza z najväčšieho systému starodávnych vôd na svete, ktorý vznikol v období na konci pleistocénu asi pred 10-tisíc rokmi, kedy bolo toto územie plné riek a jazier a boli tu výdatné zrážky. Vodná plocha zaberá úctyhodnú plochu 2 milióny štvorcových kilometrov a zasahuje tiež do Sudánu, Čadu, Egypta.

Vodný systém je síce pod zemou, no satelitné snímky ukazujú jeho prítomnosť. Známe sú kruhové útvary povestné ako „Líbyjské kruhy života“, čo sú vodné plochy a využívajú sa na zavlažovanie krajiny a pre poľnohospodársku činnosť.

Pri nich sa nachádza aj mesto Al Jawf, ktoré práve vďaka tejto vode môže pestovať množstvo plodín a okolie je posiate farmami.

Aj napriek tomu, že Líbya má pod zemou takýto neuveriteľný poklad v podobe kvalitnej vody, viaceré mestá v krajine majú stále problém so zásobovaním vodou a čelia jej nedostatku. Kedy a ako sa tento problém vyrieši, je vo hviezdach.