Toto je najpresnejšia mapa Zeme, aká kedy vznikla. Ostatné, ktoré používate, nezobrazujú realitu

Zobrazovanie nášho sveta na mape je náročná činnosť. Zem je v podstate guľa (aj keď istá skupina ľudí by mohla namietať) a ak potrebujete niečo, čo má tri rozmery previezť do dvojrozmernej dimenzie a pokúsite sa to urobiť, často skončíte s nereálnym zobrazením. Vo výsledku sú tak na mape roztiahnuté oblasti, nesprávne zobrazené krajinami či časti sveta, ktoré sa tam ani nenachádzajú.

Najznámejšia mapa, ktorú si predstaví asi každý a stretávajú sa s ňou už žiaci na základnej škole na hodinách geografie, je mapa v Mercatorovej projekcii, uvádza IFL Science. V tomto prípade ide o valcovú projekciu mapy. Predstaviť sa to dá tak, že si zoberieme zemeguľu, ktorú umiestnime do valca a každý bod zo zemegule premietneme na valec.

Táto mapa bola veľmi užitočná pre námorníkov, lebo zachováva neskreslené uhly a vytýčený smer plavby sa tak zhodoval s realitou. Táto mapa však nezobrazuje skutočný pomer veľkosti krajín k realite a skreslenie najviac vidieť, keď sa pozeráme na póly. Dobrým príkladom je Grónsko, ktoré sa, napríklad, v porovnaní s Afrikou javí gigantické, no v skutočnosti by pri priložení zaberalo iba 1/14 rozlohy tohto kontinentu.

Mercatorovu projekciu a skutočnú veľkosť krajín veľmi pekne zobrazuje táto animácia:

Animating the Mercator projection to the true size of each country in relation to all the others.

Focusing on a single country helps to see effect best.#dataviz #maps #GIS #projectionmapping #mapping pic.twitter.com/clpCiluS1z

