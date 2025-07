Z výletnej lode zmizla bez stopy: Rodina po žene pátra 27 rokov, viní personál. Toto boli ich posledné slová

Každoročne sa stratí veľké množstvo ľudí. Žiaľ, niektorých sa už vypátrať nepodarí, iných nájdu, keď už je príliš neskoro. Amy Lynn Bradley záhadne zmizla počas dovolenky na výletnej lodi pred 27 rokmi. Jej prípad vyvoláva mnoho otázok. Čo sa s ňou stalo a s akými stopami pracovala FBI?

Na spoločnú dovolenku sa tešili, zmenila sa na nočnú moru

Ako sa dozvedáme z webu Biography, písal sa 24. marec 1998, keď v skorých ranných hodinách Ron Bradley zbadal svoju dcéru Amy Lynn Bradley na krátky moment na balkóne kajuty výletnej lode Rhapsody of the Seas. Rodina si užívala spoločnú dovolenku. Keď sa jej smerom pozrel približne o pol hodinu neskôr, 23-ročné dievča tam už nebolo.

Loď sa plavila z Portorika do Curaçaa a Amy na palubu nastúpila okrem svojho otca aj s mamou Ivou a mladším bratom Bradom. Ron bol poisťovacím agentom a dovolenku sa mu podarilo získať v práci za mimoriadne dobrý výkon. Bradleyovci k sebe mali veľmi blízko a na spoločne strávený čas sa tešili.

Aj keď podľa webu People Iva priznala, že Amy mala isté pochybnosti. Z plavby na obrovskej výletnej lodi nemala príliš dobrý pocit a trochu ju desil oceán.

Zmizla bez stopy

Deň pred tým osudným zakotvila loď na Arube a rodina sa zúčastnila večierka a polnočného bufetu. Zdalo sa, že všetci sa veľmi dobre zabávali. Amy dokonca vidno na záberoch, ako tancuje s basistom kapely, ktorá hrala na palube, Alastairom Douglasom, píše All That Is Interesting.

Bola už neskorá noc, keď sa rodina vrátila do svojej kajuty. Amy vraj chcela ostať na balkóne na čerstvom vzduchu. Brad ešte stihol sestre povedať, že ju má rád. O niekoľko hodín neskôr ale Amy zmizla, akoby sa vyparila bez stopy. Keď Ron videl, že Amy už nie je na balkóne, myslel si, že sa možno vrátila do postele, no v kajute jej nebolo.

