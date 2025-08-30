Z paneláku rovno na last minute dovolenku: Mačka Blue skončila tisíc kilometrov od domova. V Chorvátsku ju prezradil chvost

Majitelia z poľského mesta Olkusz prežili poriadny šok. Ich domáca mačka Blue sa stratila bez stopy, aby sa už po pár hodinách ozvala správa, že ju našli o viac než tisíc kilometrov ďalej, v Chorvátsku.
Ako informovala miestna televízia Olkusz TV, všetko sa začalo vo chvíli, keď sa Blue rozhodla vyskočiť zo štvrtého poschodia. Schovala sa pod nárazník auta, ktoré patrilo susedovi, a ten bez toho, aby si čokoľvek všimol, vyrazil na cestu k Jadranu. O niekoľko hodín neskôr už bola mačka v inej krajine.
Prezradil ju chvost trčiaci spod auta
Sused si nezvyčajného pasažiera všimol až v cieľovej destinácii. Najskôr si myslel, že mu pod autom uviazlo pierko alebo kúsok látky. Keď sa však sklonil bližšie, zistil, že spod auta trčí mačací chvost. A tak sa ukázalo, že celú cestu k Jadranu absolvoval aj chlpatý čierny pasažier.
Blue cestu prežila bez zranení
Podľa regionálnej televízie Olkusz TV cestu zvládla bez akejkoľvek ujmy. Po krátkej regenerácii bola opäť vo forme a najmä ani za hranicami nestratila chuť do jedla. Fotografie z Chorvátska navyše dokazujú, že si pobyt pri mori užila po svojom. S typickou mačacou suverenitou si zabrala väčšinu hotelovej postele a pôsobila, akoby celé dobrodružstvo naplánovala zámerne.
