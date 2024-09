Z druhej série The Last of Us naskakuje ľuďom husia koža: Nie sú pripravení ju vidieť, odkazujú po odhalení prvých záberov

Seriál The Last of Us minulý rok mnohých fanúšikov hernej predlohy príjemne prekvapil a možno až prekonal ich vysoké očakávania. Už budúci rok sa môžeme tešiť na jeho druhú sériu. Pred niekoľkými hodinami platforma Max zverejnila vôbec prvú ukážku, ktorá vyzerá poriadne nadupane a sľubuje akciu.

Ak poznáte herný svet The Last of Us, pravdepodobne dobre viete, čo obľúbených hrdinov v pokračovaní seriálu čaká. No ak nie a len si užívate, čo vám seriáloví tvorcovia naservírujú, čakajú na vás poriadne prekvapenia. Nemusíte sa však báť, nič z nachádzajúceho deja vám neprezradíme.

Jednoducho sa len pokochajte prvým teaserom:

Budú nami lomcovať emócie

Reakcie fanúšikov, ktorí sa druhej série úspešného seriálu z dielne HBO nemôžu dočkať, na seba nenechali dlho čakať.

„Ach, táto séria bude bolieť… veľmi,“ rozcítil sa pod ukážkou jeden z nich. „Nabehla mi husia koža,“ dodal niekto ďalší.

Niektorí rozpoznali, že opäť uvidíme scénu známu z hry, čo ich zahrialo pri srdci, pretože aj práve vďaka tejto priamej spojitosti ho mnohí milujú.

Ak hru poznáte, veľmi dobre viete, prečo sú mnohí zlomení. „Neviem, či budem niekedy pripravený na túto sériu,“ priznal ďalší divák.

Pedro Pascal zarobil státisíce, Bella Ramsey dostala len zlomok

Ako sme vás už informovali, portál Variety sa rozhodol preskúmať, koľko zarobili herecké hviezdy za úlohy v populárnych seriáloch. Spolu s Jeffom Bridgesom (za epizódu seriálu The Old Man zarobí milión dolárov) a Chrisom Prattom (za Strážcov galaxie zarobil 1,4 milióna dolárov za epizódu) patrí Pedro Pascal medzi naozaj slušne zarábajúcich hercov. Za každú z 9 epizód The Last of Us si totiž na účet pripísal 600 000 dolárov.

Avšak Bella Ramsey, ktorá si predtým zahrala aj v Hrách o tróny, zarobila len zlomok z toho, čo on, presnejšie 70 000 dolárov za epizódu, čo ľudí poriadne nahnevalo. Na Twitteri začali pribúdať komentáre, že za rovnakú prácu by herci predsa mali dostávať rovnakú plácu.

Niektorí poukazujú na to, že Pedro má viac hereckých skúseností. Ďalší sa ale pýtajú, či by ste súhlasili s tým, ak by kolega, ktorý pracuje vo firme o 30 rokov dlhšie, no vykonáva rovnakú prácu, dostával omnoho vyšší plat.