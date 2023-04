Pedro Pascal za každý diel The Last of Us zarobil státisíce, Bella Ramsey však dostala len zlomok, fanúšikovia zúria

Už nejaký čas sa diskutuje o tom, že herečky zarábajú za rovnako významné úlohy vo filmoch menej, ako ich mužskí kolegovia. Ako sme vás pred časom informovali, aj Jennifer Lawrence skonštatovala, že zarába menej len preto, lebo má vagínu. Aj Bella Ramsey za úlohu Ellie v The Last of Us dostala len malú časť z toho, čo Pedro Pascal.

Koľko zarobili za jednu epizódu?

Ako informuje web Leicestermercury, portál Variety sa rozhodol preskúmať, koľko zarobili herecké hviezdy za úlohy v populárnych seriáloch. Spolu s Jeffom Bridgesom (za epizódu seriálu The Old Man zarobí milión dolárov) a Chrisom Prattom (za Strážcov galaxie zarobil 1,4 milióna dolárov za epizódu) patrí Pedro Pascal medzi naozaj slušne zarábajúcich hercov. Za každú z 9 epizód The Last of Us si totiž na účet pripísal 600 000 dolárov.

Avšak Bella Ramsey, ktorá si predtým zahrala aj v Hrách o tróny, zarobila len zlomok z toho, čo on, presnejšie 70 000 dolárov za epizódu, čo ľudí poriadne nahnevalo. Na Twitteri začali pribúdať komentáre, že za rovnakú prácu by herci predsa mali dostávať rovnakú plácu.

Niektorí si myslia, že je to spravodlivé, iní nesúhlasia

Niektorí poukazujú na to, že Pedro má viac hereckých skúseností. Ďalší sa ale pýtajú, či by ste súhlasili s tým, ak by kolega, ktorý pracuje vo firme o 30 rokov dlhšie, no vykonáva rovnakú prácu, dostával omnoho vyšší plat.

Niektorí používatelia Twitteru si ale myslia, že je to spravodlivé. Herec, ktorý má za sebou množstvo významných filmových úloh, by logicky mal mať zaplatené viac ako mladučká herečka, o ktorej donedávna nikto nepočul.