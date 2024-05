Vyťahujte dáždnik, budete ho potrebovať: Na Slovensko mieria búrky, prvé udrú už dnes. Na príjemné počasie si opäť počkáme

Posledné dni v apríli boli príjemné a slnečné. Vyzerá to však tak, že teplo nateraz odchádza a k slovu sa dostáva búrková sezóna. Prvá silnejšia búrka príde už dnes.

Ako informuje iMeteo, spolu so štvrtkom a novým mesiacom prichádza aj zhoršenie počasia. Do našej oblasti začína prúdiť plytká tlaková níž od západu a spolu s ňou aj vlhší vzduch. To k nám prinesie prehánky a zrážky od západu.

Nezabudnite si dáždnik

Studený front príde zo západnej Európy. Tam už včera zažili prvé silné búrky, ktoré spolu s krupobitím zasiahli napríklad sever Francúzska.

Prichádzajúci front sa podľa iMeteo začal počas noci vlniť, čo znamená, že dnes sa budú vytvárať jednotlivé vlny búrok, ktoré zasiahnu najmä strednú Európu. Prvá vlna búrok čaká Slovensko už dnes.

K výraznejšiemu rozvoju búrok dôjde v poobedňajších hodinách po 15:00. „Búrky treba dnes popoludní a podvečer očakávať hlavne na západe Slovenska, kým na východe je pravdepodobnosť vzniku búrok pomerne malá. Búrlivejšie by malo byť na juhozápade v okolí Podunajskej nížiny,“ upozorňuje portál.

Ten ďalej predpovedá, že iné nebezpečné javy sa pri búrkach neočakávajú, okrem mierne zosilneného vetra a výdatnejšieho dažďa.

S búrkami je však nutné počítať aj počas noci a piatka.