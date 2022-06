Ak v lete v mori uvidíte takéto štvorcové vlny, okamžite utekajte z vody. Môže vás to totiž stáť život

Príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Ak sa v lete chystáte k moru, určite sa tešíte na more a príjemné vlny, ktoré k nemu patria. Avšak nie všetky vlny, aj keď sú krásne, sú aj bezpečné. Ako uvádza portál ScienceAlert, príkladom je tento zvláštny fenomén, ktorý by sme mohli nazvať ako štvorcové vlny. O čo vlastne ide?

Stretávanie dvoch morí

Takýto jav sa objavuje na miestach, kde sa stretávajú dve moria, z ktorých každé má vlastné prúdenie a vlny. Zvyčajne je toto stretnutie vĺn nevýrazné, avšak, ak vlny pôsobia kolmo na seba, dokážu vytvárať takéto štvorcové obrazce na hladine vody. Vyzerá to náramne efektne a zaujímavo, no ocitnúť by ste sa v nich určite nechceli.

Smrteľné vlny

Dôvodom nebezpečnosti takýchto vĺn sú najmä silné a protichodné prúdy. Plavec či malá loď sa v nich môže dostať do poriadnych problémov. Keďže tieto vlny dokážu prevrátiť aj menšiu loď, pre plavcov môže byť takéto more extrémne nebezpečné.

Iba na niektorých miestach

Aby ale takéto vlny mohli vzniknúť, musí sa splniť niekoľko podmienok. Ideálnym miestom na to je, ako už bolo spomínané, miesto, kde sa stretávajú dve moria. Navyše vlny jedného aj druhého mora musia smerovať presne vymedzeným smerom. Takéto niečo môžete vidieť napríklad vo Francúzsku na malom ostrove Île de Ré pri meste La Rochelle, či pri izraelskom Tel Avive. Avšak spontánne sa môžu objaviť kdekoľvek na svete, kde sú na to vhodné podmienky.

Takýto úkaz je skutočne veľmi atraktívny na pozorovanie, no nezabúdajte, že ak ho spozorujete, kochajte sa ním iba z bezpečia pobrežia. V inom prípade by to mohlo dopadnúť skutočne zle.