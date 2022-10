Vymyslel ju „Daemon“: Takto vznikla dôležitá scéna vo finále Rodu draka, z ktorej divákom naskakujú zimomriavky

Veľkolepé finále seriálu Rod draka (House of the Dragon) uzrelo svetlo sveta pred niekoľkými dňami a ako dokazujú divácke hodnotenia na databáze ČSFD, časť patrila medzi najlepšie z celého seriálu. Ak patríte medzi tých fanúšikov, ktorých záverečná scéna dojala, nebinárna osoba Emma D’Arcy, ktorí stvárnili postavu dospelej Rhaenyry Tagraryen, pre GQ ozrejmili, ako vznikla.

Ak niektorí diváci vyčítali seriálu Rod draka, že sa tam toho veľa nedeje, posledná časť bola čerešničkou na torte prvej série a obsahovala množstvo dramatických momentov. Zároveň naladila na príchod už avizovanej druhej série, ktorá môže byť poriadne búrlivá. Vráťme sa ale ešte späť k tomu, čo sme už videli.

Jedným z najsilnejších momentov nie len poslednej epizódy, ale aj celého seriálu, bola nepochybne posledná scéna, v ktorej Daemon oznámil Rhaenyre správy o smrti jej syna. Kým finále Game of Thrones mnohých sklamalo, v tomto prípade diváci určite také emócie nepociťovali, práve naopak.

House of the Dragon season one has been insanely phenomenal and that finale just topped it off. Episode one season two is going to be absolutely crazy

— patdollars (@batdollars) October 25, 2022