Za minútu dostal pol milióna: Dôležitá postava z Harryho Pottera bola na obrazovkách iba 31 minút, zarobila však balík

Uvedomili ste si pri sledovaní filmovej ságy Harryho Pottera, že postava obľúbeného záporáka Draca Malfoya sa celkovo v ôsmich častiach objavila na obrazovkách iba po dobu 31 minút a pár sekúnd? Viac o tejto zaujímavosti sa dočítate v našom staršom článku. Napriek tomuto relatívne krátkemu času ale herec Tom Felton, ktorý postavu stvárnil, dostal zaplatený poriadny balík peňazí, uvádza LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by ste si chceli pozrieť všetkých „Harry Potterov“ naraz a dať si intenzívny filmový maratón, potrebovali by ste celkovo 19 hodín a 40 minút vášho času. A to ešte nerátame potrebné prestávky, napríklad na doplnenie občerstvenia.

Napriek tomu, že Draco Malfoy sa považuje za podstatnú vedľajšiu postavu, na obrazovkách strávil iba približne 2,5 % trvania všetkých 8 filmov. Jeho honorár bol ale viac než slušný.

Za minútu vo filme zarobil viac ako pol milióna

Podľa LADbible si Tom Felton za svoj výkon vyslúžil zárobok cez 14 miliónov libier, čo v prepočte presahuje 16 miliónov eur.

To znamená, že za minútu vo filme zarobil viac ako 451-tisíc libier, teda prekročil pol milióna eur. Je nutné dodať, že na nakrúcaní herec určite strávil podstatne viac času. Keď si to ale takto rozoberieme, ide o fascinujúco vysokú sumu.

Čo s peniazmi urobil?

A ak by vás zaujímalo, do čoho herec tieto peniaze „investoval“, jednoducho ich minul na bežné veci, ktoré by si tínedžer v jeho dospievajúcom veku kúpil.

Express s odvolaním na Feltonove slová pre The Daily Mail vysvetľuje, že si kúpil napríklad skateboardy či oblečenie a väčšie čiastky putovali na kúpu áut.

Draco Malfoy dodnes patrí medzi najobľúbenejšie postavy z filmového Harryho Pottera a herec Tom Felton spoločne s ním.