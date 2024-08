Všetko, čo vieme o siedmej sérii Dunaja, k vašim službám: Diváci si myslia, že odhalili jednu zo zápletiek, pribudne aj nová postava

Diváci Dunaja už nedočkavo čakajú na ďalšiu sériu, ktorá odhalí osudy viacerých obľúbených postáv. Zistia, či Peter prežije, čo sa stalo s Ludwigom, a či bude Holubec konečne potrestaný. Niečo z toho sa podľa nich dá vraj odhaliť už z prvej ukážky.

Ako sme vás informovali v článku, dobový seriál Dunaj, k vašim službám sa vráti oveľa skôr, než diváci čakali. Siedmu sériu pôvodne všetci očakávali na televíznych obrazovkách až na jeseň, no TV Markíza sa rozhodla potešiť verných fanúšikov a vrátiť im ich obľúbený seriál v auguste.

Prvá epizóda tak bude na obrazovkách už 27. augusta.

Diváci si všimli tieto detaily

Markíza na svojom webe zverejnila prvý trailer s popisom „Klára so synom, diabolský Walter a Holubec sa dozvie niečo šokujúce“. Video má len pár sekúnd, no počas nich stihne ukázať hneď niekoľko obľúbených postáv. Diváci, ktorí toto video komentovali v skupine k seriálu, zhodnotili, že zábery na pár z nich prezrádzajú viac ako ostatné.

Viacero divákov sa obáva o osud Petra. „Dúfam, že Peter prežije, aj keď podľa ukážky neviem, keďže boli v čiernom a Klára plakala,“ všimla si diváčka a nebola jediná. „Peter asi umrel,“ komentovala ďalšia skľúčená fanúšička seriálu.

Ďalšie komentáre sa zas obávali o Helgu a jej nenarodené dieťa, tvrdiac, že to vyzerá, že sa pôrod skomplikoval.

Dostane väčší priestor

Hoci ide len o domnienky, jednu informáciu TV Markíza predsa len potvrdila. Ako sme vás informovali v článku, jedna z vedľajších postáv dostane viac priestoru a diváci sa o nej dozvedia viac.

„Lacko sa trošku tak vydá aj na takú tú sólovú dráhu, že vlastne teraz sme tak točili viac-menej aj s Kubom Jablonským spolu a teraz tam hrám samostatnejšiu linku, takže budú zaujímavé veci,“ prezradil herec Filip Šebesta, ktorý hrá odbojára Laca Koptíka.

„Spoznáme jeho aj takú osobnú stránku. Preukáže, že chce robiť aj veci, ktoré nie sú úplne bezpečné, ale zároveň tým bude pomáhať ďalším ľuďom,“ dodal Šebesta. Hoci herec nešpecifikoval, komu bude jeho postava pomáhať, na základe finále by to mohli byť napríklad Eva a Dávid, ktorí konečne majú späť svojho syna, no teraz ho potrebujú ukryť pred Klausom, ktorý už pozná pravdu o jeho pôvode.

Nová postava

V seriáli by sa tiež mala objaviť nová postava. Ako sme písali v článku, začiatkom júla sa rozhodol Janko Koleník ukázať fanúšikom detail zo zákulisia natáčania a naznačil tak potenciálnu novú postavu.

Vo videu, ktoré pridal do svojho príbehu, letmo ukázal postavu sediacu za stolom s popisom, ktorý naznačil, že seriál dostane novú autoritu. Samozrejme, zakrátko sa z neškodného príbehu stal prípad pre detektívov a diváci si všimli každý možný detail.

Netrvalo dlho, kým sa toto video dostalo do skupiny k seriálu a ľudia hneď začali diskutovať, kto by sa mohol za stolom skrývať. „Niekto slobodný, nemá obrúčky,“ všimla si jedna pozorná diváčka. „Píšu, že nová autorita, tak niekto nad ním nie? Určite teda nie Ludwig ani ten Jurgen, či kto to bol. Asi niekto celkom nový,“ pridala svoju teóriu ďalšia a dodala: „Uniformu s červeno-bielym pruhom zatiaľ nemala žiadna postava.“