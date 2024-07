Ján Koleník zverejnil tajomný záber z natáčania nových častí Dunaja, k vašim službám. Diváci si myslia, že prezradil dôležitú vec

Dunaj, k vašim službám patrí k divácky najobľúbenejším seriálom a hoci sa v súčasnosti nevysiela, o to viac sa diváci tešia na jeho pokračovanie na jeseň. Čakanie na pokračovanie si spríjemňujú debatami o seriáli a najnovšie sa zahrali na detektívov po tom, ako jeden z hercov pridal video z natáčania.

Ako sme vás informovali v článku, pokračovania seriálu Dunaj, k vašim službám by sa mali diváci dočkať už 3. septembra tohto roku. Finále šiestej série pritom prinieslo množstvo zvratov a viac nešťastných, ako tých šťastných koncov. Nie tak div, že diváci s napätím čakajú, čo sa stane ďalej. A hoci zatiaľ Markíza nepriniesla žiadne oficiálne informácie, Ján Koleník naznačil, že sa fanúšikovia môžu tešiť na novú postavu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Ukázal novú postavu

Je vidieť, že Ján Koleník si svoju postavu Klausa v seriáli užíva. Zo všetkých hercov je totiž on ten, kto najviac pridáva príspevky zo zákulisia a fotí sa so svojimi hereckými kolegami. Nie je to tak dlho, ako fanúšikov seriálu prekvapil skupinovou fotografiou s jeho hereckými kolegami. Často navyše pridáva vtipné príspevky so svojou seriálovou manželkou Janou Majeskou.

Teraz sa rozhodol fanúšikov potešiť krátkou ukážkou z natáčania. Vo videu, ktoré pridal do svojho príbehu, letmo ukázal postavu sediacu za stolom s popisom, ktorý naznačil, že seriál dostane novú autoritu. Samozrejme, zakrátko sa z neškodného príbehu stal prípad pre detektívov a diváci si všimli každý možný detail.

Kto by to mohol byť?

Netrvalo dlho, kým sa toto video dostalo do skupiny k seriálu a ľudia hneď začali diskutovať, kto by sa mohol za stolom skrývať.

„Niekto slobodný, nemá obrúčky,“ všimla si jedna pozorná diváčka.