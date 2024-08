Prvé slová o zápletke novej série Dunaja, k vašim službám: Jednu z postáv čaká zvrat, diváci sa majú na čo tešiť

Ako sme vás informovali v článku, siedma séria obľúbeného dobového seriálu príde na obrazovky oveľa skôr, ako sa čakalo. Diváci tak už v auguste uvidia nové časti a zistia, aké osudy čakajú ich obľúbené postavy. Teraz padli prvé slová o zápletke.

Portál Markíza zverejnil rozhovor s hercom Filipom Šebestom, ktorý v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje odbojára Laca Koptíka. Práve jeho postava totiž dostane v seriáli väčší priestor a diváci sa o ňom budú môcť dozvedieť viac.

Čo od neho čakať

„Lacko sa trošku tak vydá aj na takú tú sólovú dráhu, že vlastne teraz sme tak točili viacmenej aj s Kubom Jablonským spolu a teraz tam hrám samostatnejšiu linku, takže budú zaujímavé veci,“ prezradil herec a dodal, že rozhodne stále jeho postava ostane odborárom.

„Spoznáme jeho aj takú osobnú stránku. Preukáže, že chce robiť aj veci, ktoré nie sú úplne bezpečné, ale zároveň tým bude pomáhať ďalším ľuďom,“ dodal Šebesta. Hoci herec nešpecifikoval, komu bude jeho postava pomáhať, na základe finále by to mohli byť napríklad Eva a Dávid, ktorý konečne majú späť svojho syna, no teraz ho potrebujú ukryť pred Klausom, ktorý už pozná pravdu o jeho pôvode.