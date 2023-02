Vrah ušiel do Thajska a stal sa budhistickým mníchom. Po 52 rokoch ho usvedčil ohorok z cigarety

Vďaka moderným technológiám sa v poslednom čase podarilo vyriešiť už množstvo prípadov, s ktorými nikto nedokázal pohnúť celé desaťročia. Podobne je to aj s prípadom Rity Curranovej, ktorá bola brutálne zavraždená pred vyše 50 rokmi.

Spolubývajúca ju našla zaškrtenú

Ako informuje The Washington Post, v júli v roku 1971 našla spolubývajúca v izbe bezvládne telo 24-ročnej učiteľky Rity Curranovej. Ženu niekto zaškrtil, vraha sa však vypátrať nepodarilo a prípad nakoniec začal zapadať prachom. Po 52 rokoch ale napokon polícia informovala, že sa páchateľa podarilo identifikovať.

Ritu zavraždil muž menom William DeRoos, bol to sused, ktorý v tom čase býval len o poschodie vyššie. Usvedčil ho cigaretový ohorok, ktorý nechal vedľa Ritinho tela. DNA z ohorku začali odborníci analyzovať už v roku 2014. Zistilo sa, že ide jednoznačne o muža, no nepodarilo sa nájsť žiadnu zhodu v existujúcich databázach.

Today we held a press conference announcing the cold-case closure of the 1971 murder of Rita Curran. Her killer was identified with help from @Parabon. He died of an overdose in 1986. The conference can be seen on our Facebook page:https://t.co/OfKym2COqd

1/2 pic.twitter.com/EkqXSzhqna — Burlington Police (@OneNorthAvenue) February 21, 2023

Vyšetrovanie bolo následne opäť obnovené v roku 2019, pričom tentoraz sa zhoda hľadala v súkromnej genealogickej databáze. Čiastočnú zhodu sa napokon podarilo nájsť s DeRoosovou rodinou. Následne sa podarilo zistiť, že William DeRoos žil so svojou bývalou manželkou Michelle v čase vraždy v blízkosti Rity a jej spolubývajúcej.

Manželka mu poskytla falošné alibi

Pri pôvodnom vypočúvaní mu Michelle poskytla alibi. Keď ju však teraz polícia vypočúvala opäť, zmenila svoj názor. Počas utorkovej tlačovej konferencia polícia prehlásila, že si je istá, že vrahom je William DeRoos. Za mreže však už nepoputuje, medzičasom totiž zomrel.

Ukázalo sa, že William sa s Michelle pohádal a odišiel z bytu, aby sa upokojil. Keď sa vrátil, manželka už spala. Na ďalší deň ráno im na dvere zaklopali policajti, aby ich informovali o tragickej udalosti. Keď sa manželov pýtali, či niečo nevideli alebo nepočuli, obaja tvrdili, že nie.

Odišiel do Thajska, stal sa budhistickým mníchom

Akonáhle sa však za nimi zatvorili dvere, William prinútil Michelle, aby mu sľúbila, že potvrdí, že bol celý čas doma, ak by sa polícia vypytovala opäť. Až keď ju po obnovení vyšetrovania polícia oslovila opäť, Michelle priznala, že klamala. Podľa polície ale žena naozaj verila, že William vraždu nespáchal a klamstvom ho chcela chrániť pred prípadnými problémami. Bola mladá, naivná, čerstvo vydatá a zamilovaná.

DNA tests on cigarette butt, solve 52 year old murder of 24 year old Vermont school teacher Rita Curran, who was strangled to death by William DeRoos, in her apartment- after he had a fight with his wife. DeRoos died in 1986https://t.co/LhmiLq095Y pic.twitter.com/A9W4zQgptT — Holly Quinn (@HollyQuinn30248) February 22, 2023

Krátko po vražde DeRoos odišiel do Thajska a stal sa budhistickým mníchom. Krátko na to ich manželstvo s Michelle stroskotalo. William sa do Spojených štátov opäť vrátil a znovu sa oženil. V roku 1986 ale zomrel na následky predávkovania drogami.

Rodičia zavraždenej Rity zomreli skôr, ako sa prípad podarilo vyriešiť. Jej brat Tom Curran sa ale vyjadril, že ju DeRoos pripravil o život len dva týždne po tom, čo sa odsťahovala od rodičov a začala novú etapu svojho života.