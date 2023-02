Cez deň pomáhal chudobným a deťom, po nociach ich znásilňoval. Polícia dolapila Beštiu z Jersey len náhodou

Viac ako desaťročia sa obyvatelia ostrova Channel Island báli, že vo svojom dome nájdu maskovaného zločinca. Najmä ženy a deti sa triasli už len pri zmienke o Beštii z Jersey. Edward Paisnel, na prvý pohľad obyčajný muž, znásilnil najmenej 13 obetí. Do rúk policajtom sa napokon dostal vďaka úplnej náhode.

V článku sa dozviete aj: kým bol Edward Paisnel navonok;

za čo bol v mladosti odsúdený;

ako si vyhliadal svoje obete a ako provokoval políciu;

ako sa ho napokon podarilo dolapiť.

Cez deň starostlivý otec a manžel, v noci beštia

Pred desiatkami rokov na ostrove Channel Island ešte v domácnostiach neboli alarmy a bezpečnostné systémy a na poriadok na ostrove dozerala len hŕstka policajtov. Ako píše web All That Is Interesting, ľudia mali v domoch len pevné linky a prerezaním káblov ich ktokoľvek mohol poľahky znefunkčniť. Viac ako desiatku žien a detí tak postihol krutý osud v podobe vyčíňania Beštie z Jersey.

Edward Paisnel sa ukrýval pod maskou, ktorá pripomínala roztopenú ľudskú tvár a medzi rokmi 1957 až 1971 znásilnil najmenej 13 ľudí. Po tom, čo ho napokon polícia dolapila, všetci ostali šokovaní. Pod maskou bol totiž na prvý pohľad celkom normálny, obyčajný 46-ročný muž, milujúci svoju rodinu. Dokonca vypomáhal v sirotinci a najmenej pri jednej príležitosti si pred deťmi zahral Santa Clausa. Ľudia v komunite ho jednoducho milovali a deti mu hovorili ujo Ted.

Edward žil so svojou manželkou Joan a 3 deťmi, a viedol zdanlivo nenápadný život. Joan neskôr tvrdila, že Edward síce mal nízke libido a ich manželstvo tým trpelo, no o jeho zvrhlosti údajne nič netušila. Až kým ho nedolapili, nemal v policajných registroch žiaden záznam okrem jediného. Podľa portálu Thought Catalog na krátky čas putoval za mreže za to, že počas druhej svetovej vojny kradol jedlo a rozdával ho hladujúcim ľuďom vo svojej komunite.

Neštítil sa znásilniť 8-ročného chlapca

Prvýkrát Paisnel útočil v roku 1957. So šatkou na tvári si vyhliadol ženu čakajúcu na autobusovej zastávke a okolo krku jej uviazal lano. Ako informuje web History Daily, odtiahol ju do neďalekého poľa, znásilnil ju a z miesta ušiel. Nasledujúcich niekoľko rokov si svoje obete vyhliadal práve takýmto spôsobom, po čase sa mu to ale zunovalo.

V roku 1959 preto autobusové zastávky zamenil za domy obetí, do ktorých sa vlámal. Paisnel zaútočil na ženu, ak bolo v dome dieťa, aj na to. Vzal ich pred dom, znásilnil ich a po akte ich vzal späť do domu. Aj keď jeho tvár sa ukrývala pod maskou, každá z obetí tvrdila, že z násilníka bolo silno cítiť pach zatuchliny.

Podľa All That Is Interesting, pokiaľ išlo o deti, Paisnel si nevyberal, znásilňoval dievčatá, ale aj chlapcov. Medzi jeho obete patrí aj 8-ročný chlapec či 14-ročné dievča. V istom momente sa dokonca rozhodol, že sa bude zameriavať len na deti. Polícia robila, čo mohla, no možnosti boli obmedzené. Napokon sa rozhodla vziať odtlačky prstov od všetkých obyvateľov ostrova, ktorí už mali záznam v registri trestov.