Voľby by na konci marca vyhral Ficov Smer-SD: Pellegriniho Hlas klesol, tretie je Progresívne Slovensko

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v marci, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 17,6 percenta hlasov.

Druhý v poradí by skončil Hlas-SD (17,1 percenta), po ňom nasleduje Progresívne Slovensko (12,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 14. až 22. marca na vzorke 1018 respondentov realizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.