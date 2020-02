Vojnová dráma, bodoval aj Netflix. 10 filmov, ktoré sú favoritmi na Oscara, no pravdepodobne ste ich nevideli

Už o niekoľko dní sa dozvieme, ktoré snímky, herci a ich tvorcovia si odnesú jednu z najprestížnejších filmových cien – zlatú sošku Oscara. Konkurencia je tento rok naozaj silná a do zoznamu nominácií sa prebojovali kvalitné filmy z rôznych kútov sveta zobrazujúce dôležité témy inovatívnym spôsobom.

O tom, že výber je naozaj pestrý, svedčí aj fakt, že v nominácii v kategórii Najlepší film dominuje komiksovka, snímky z dielne streamovacej služby Netflix, ale aj životopisná športová dráma.

Okrem trhákov v podobe Jokera, ktorý sa tešil mimoriadnemu diváckemu úspechu alebo snímke Vtedy v Hollywoode od ikonického režiséra Quentina Tarantina, sa medzi nominovaných dostalo aj niekoľko divácky menej známych filmov, ktoré sú však majstrovským dielom, a preto by ste si ich nemali nechať ujsť.

1917

ČSFD: 78 %

IMDb: 8,5/10

Pre slovenského diváka zatiaľ neznáma snímka, no podľa kritikov najlepší vojnový film všetkých čias. Na jeho premiéru v kinách sa však môžeme tešiť až po odovzdávaní Cien Akadémie, 13. februára. Po tom, ako získal Zlatý Glóbus v kategóriách Najlepší film a Najlepšia réžia, ide o jedného z najväčších favoritov minulého roka. Ak by v hlavnej kategórii zvíťazil, stal by sa tak vôbec prvým filmom s tematikou 1. svetovej vojny, ktorému sa to podarilo.

Režisér Sam Mendes, ktorý sa preslávil snímkami Skyfall alebo Americká krása, sa tentokrát rozhodol priniesť na strieborné plátna príbeh odohrávajúci sa počas prvej svetovej vojny. Dvojica mladých britských vojakov dostáva náročnú úlohu, a to prekĺznuť cez územie nepriateľov a odovzdať svojej skupine správu, ktorá môže zachrániť stovky životov. Na Oscaroch sa môže táto snímka pýšiť nomináciami až v desiatich kategóriách.

Parazit / Gisaengchung

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,6/10

Na odovzdávaní Zlatých Glóbusov sa stal Najlepším zahraničným filmom a z Cannes si odniesol hlavnú cenu. Na Oscaroch si vyslúžil šesť nominácií, medzi ktorými nechýba ani kategória Najlepší film. Pre svoje kvality totiž dostal výnimku a dostal nominácie v kategóriách Najlepší film a Cudzojazyčný film súčasne. Parazit je neobyčajným filmom, ktorý kombinuje mix žánrov a prechádza z drámy cez komédiu až po hororové scény tak plynule, že divákovi neostáva nič iné, iba uznať, že režisér Džun-ho Pon vytvoril majstrovské dielo.

Základom snímky je zobrazenie kontrastu dvoch svetov – chudoby a bohatstva. Členovia chudobnej rodiny sa zvrátenými praktikami infiltrujú do sveta bohatých. Na diváka pri sledovaní čaká množstvo čierneho humoru, silné posolstvo a momenty prekvapenia.

Maják / The Lighthouse

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,8/10

Jedným z favoritov z kategórie Najlepšia kamera je snímka, ktorá by si vďaka svojmu prevedeniu zaslúžila nominácií ďaleko viac. Komorná čiernobiela dráma, v ktorej sa objavia iba tri postavy v podaní Roberta Pattinsona, Willema Dafoea a Valerii Karaman, zavedie divákov do konca 19. storočia a vyvolá v nich pocit strachu a paranoje.

Atmosferické dielo ukazuje príbeh námorníka a jeho nového asistenta a záhadnú smrť jeho predchodcu. Snímka okúzli každého milovníka artovej kinematografie a atmosféry, ktorá sa nepodarí vytvoriť hocijakému režisérovi. Robert Eggers jej brilantným zachytením nadviazal na svoje debutové dielo Čarodejnica.

Manželská história / Marriage Story

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,1/10

Dráma z dielne režiséra Noaha Baumbacha založená na dialógoch manželského páru v podaní Scarlett Johansson a Adama Drivera zaznamenáva odcudzenie dvoch ľudí, ich rozvod a následky, ktoré najviac pociťuje ich spoločný syn. Snímka vychádza zo života samotného režiséra, nechýba v nej množstvo vyhrotených rozhovorov plných silných emócií.

Okrem nominácie za Najlepší film sa dostal do zoznamu aj za Najlepší pôvodný scenár a hlavné herecké obsadenie za výkony. Adam Driver predviedol bezpochyby jeden z najlepších výkonov svojej kariéry. Či sa mu však podarí poraziť Joaquina Phoenixa, sa uvidí už v nasledujúcich dňoch.

Kde je moje telo? / J’ai perdu mon corps

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,6/10

Netflix zabodoval aj v kategórii Animovaných filmov so snímkou francúzskej produkcie a podľa kritikov najlepším animovaným filmom roka. V Cannes získal cenu vôbec ako prvý celovečerný animák. Kde je moje telo? prináša silnú myšlienku a emócie, na ktoré po zhliadnutí tak skoro nezabudnete, preto ak ste boli doteraz v tom, že animované filmy sú iba pre deti, tento vás zaručene presvedčí o opaku.

Poetická snímka plná odkazov a momentov k zamysleniu ukazuje príbeh chlapca Naoufela, ktorý žije svoj každodenný život. Zmena nastáva, keď stretáva dievča. Na pomedzí prítomnosti a flashbackov sledujeme aj putovanie jeho ruky, ktorá smeruje opačným smerom ako samotný Naoufel. A práve tu sa odkrýva množstvo dôležitých informácií o samotnom chlapcovi.

Bolesť a sláva / Dolor y gloria

ČSFD: 70 %

IMDb: 7,6/10

Medzi nominácie v kategórii Najlepší cudzojazyčný film sa prebojovala aj snímka Pedra Almodóvara v hlavných úlohách s Antoniom Banderasom a Penélope Cruz.

Filmový režisér Salvator Mallo sa po úspešnej kariére zasekol a sužuje ho blok. Na to, aby ho prekonal, musí sa vrátiť do minulosti. Pomocou jeho spomienok prechádzame jeho mladosť a detstvo a sledujeme, aké má spojenie bolesť a sláva a hviezdna kariéra s osobným životom.

Malé ženy / Little Women

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,2/10

Adaptácia rovnomennej knihy Louise May Alcott vznikla v réžii Grety Gerwig, ktorá očarila drámou Lady Bird prichádza do slovenských kín už od 30. januára. Nadčasové dielo získalo šesť nominácií aj vďaka hlavnej hereckej štvorici, medzi ktorými nechýba Emma Watson.

Sestry Marchové sú rozhodnuté žiť svoj život po svojom aj napriek rôznym komplikáciám a nástrahám. Prvá filmová adaptácia tohoto neustále aktuálneho diela vznikla už v roku 1918 a okrem desiatich ďalších filmových prevedení sa často objavuje aj na divadelných doskách.

Bedári / Les Misérables

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,7/10

Režisér Ladj Ly zasadil svoju snímku do francúzskeho mesta Montfermeil, kde sa odohrával aj rovnomenný príbeh Victora Huga. Námet vychádza zo skutočných udalostí, ktoré sa v roku 2005 vo Francúzsku odohrali. Rozhnevaná mládež vyčíňala v uliciach po dobu troch týždňov.

Hlavný hrdina Stéphan sa v snímke pripája ku miestnej kriminálnej jednotke a spolu s kolegami sa pri zatýkaní členov gangov dostávajú do problémov. V snímke nechýba množstvo záberov vytvorených dronom, ktoré prinášajú ešte väčšiu autenticitu.

Honeyland

ČSFD: 83 %

IMDb: 8,1/10

Macedónsky dokumentárny film Honeyland sleduje staršiu ženu žijúcu v prostredí miestnych hôr, ktorá sa snaží udržiavať poctivé včelárske remeslo. Okrem toho sa stará o svoju umierajúcu mamu, s ktorou žije v domácnosti bez elektriny a bojuje proti včelárom, ktorí vidia iba zisk.

Počas troch rokov nakrúcania sa tvorcom podarilo zachytiť čaro a lásku k čistej prírode a rovnako spostredkovať ekologické posolstvo. Z filmového festivalu Sundance si dokument odniesol Veľkú cenu poroty za najlepší svetový dokument a rovnako Zvláštnu cenu poroty za svoj významný vplyv.

Dcéra / Daughter

ČSFD: 87 %

IMDb: 6,6/10

Do nominácií v kategórii Najlepší krátkometrážny animovaný film sa dostala aj snímka Darie Kashcheeva, ktorý pomocou bábok rozpráva intímny príbeh o vzťahu medzi otcom a dcérou. Podarilo sa jej pomocou neživých bábok a v krátkom časovom úseku vytvoriť množstvo emócií.