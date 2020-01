Sú známe nominácie na tohtoročných Oscarov: Bodoval Joker, produkcia Netflixu aj Tarantinov western

Fanúšikovia filmov prežívajú aktuálne mimoriadne náročné obdobie. Nejde pritom len o prichádzajúce novinky do kín, ale aj o rekapituláciu toho najlepšieho, čo sa vo filmovom priemysle v roku 2019 urodilo. Po Zlatých glóbusoch je najočakávanejším filmovým ocenením odovzdávanie prestížnych Oscarov. Doposiaľ nebolo úplne známe, ktoré snímky o zlatú sošku Americkej filmovej akadémie zabojujú. Teraz už však zoznam nominovaných poznáme.

Uplynulý rok 2019 priniesol do kín množstvo kvalitných filmov, pričom mnohé z nich na Slovensku ešte len premiéry čakajú. Predikcie mnohých filmových webov i kritikov týždne pred samotným zverejnením naznačovali, ktoré snímky by na tohtoročných Oscaroch mohli uspieť. Najviac nominácií napokon získali snímky Joker (11 nominácií), film z produkcie streamovacej služby Netflix The Irishman (10 nominácií), vojnový film 1917 (10 nominácií) aj Tarantinov western Once Upon A Time… In Hollywood (10 nominácií).

O Oscara zabojuje v kategórií najlepších krátkych animovaných filmov aj český projekt Dcera (Daughter). Autorkou tohto 15-minútového krátkeho filmu je Daria Kashcheeva. Favoritom medzi celovečernými medzinárodnými filmami bola aj snímka Pomaľované vtáča česko-slovensko-poľsko-ukrajinskej produkcie. Do päťky nominovaných sa ale napokon nedostala.

Prehľad nominácií na Oscara v roku 2020:

Najlepší film / Best Picture Ford v Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Marriage Story 1917 Once Upon A Time… In Hollywood Parasite

Najlepší herec v hlavnej úlohe / Actor In a Leading Role Antonio Banderas (Pain and Glory) Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood) Adam Driver (Marriage Story) Joaquin Phoenix (Joker) Jonathan Pryce (The Two Popes)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe / Actress In a Leading Role Cynthia Erivo (Harriet) Scarlett Johansson (Marriage Story) Saoirse Ronan (Little Women) Charlize Theron (Bombshell) Renée Zellweger (Judy)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe / Actor In a Supporting Role Tom Hanks (A Beautiful Day In the Neighborhood) Anthony Hopkins (The Two Popes) Al Pacino (The Irishman) Joe Pesci (The Irishman) Brad Pitt (Once Upon a Time… In Hollywood)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe / Actress In a Supporting Role Kathy Bates (Richard Jewell) Laurea Dern (Marriage Story) Scarlett Johansson (Jojo Rabbit) Florence Pugh (Little Women) Margot Robbie (Bombshell)

Najlepší animovaný film / Animated Feature Film How To Train Your Dragon: The Hidden World I Lost My Body Klaus Missing Link Toy Story 4

Najlepšia kamera / Cinematography The Irishman Joker The Lighthouse 1917 Once Upon A Time… In Hollywood

Najlepšie kostýmy / Costume Design The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Once Upon a Time… In Hollywood

Najlepšia réžia / Directing The Irishman Joker 1917 Once Upon a Time… In Hollywood Parasite

Najlepší dokumentárny film / Documentary (Feature) American Factory The Cave The Edge of Democracy For Sama Honeyland

Najlepší krátky dokumentárny film / Documentary (Short Subject) In the Absence Learning To Skate In a Warzone ( If You’re a Girl) Life Overtakes Me St. Louis Superman Walk Run Cha-Cha

Najlepší strih / Film Editing Ford v Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Joker Parasite

Najlepší cudzojazyčný film / Foreign Language Film Bedári / Les Misérables (Francúzsko) Krajina medu (Macedónsko) Boże Ciało / Corpus Christi (Poľsko) Parazit (Južná Kórea) Bolesť a sláva (Španielsko)

Najlepší makeup / Makeup and Hairstyling Bombshell Joker Judy Maleficent: Mistress of Evil 1917

Najlepší soundtrack k filmu / Music (Original Score) 1917 Joker Little Women Marriage Story Star Wars: The Rise of Skywalker

Najlepšia pôvodná pieseň k filmu / Music (Original Song) „Into the Unknown“ (z filmu Frozen II) „Stand Up“ (z filmu Harriet) „(I’m Gonna) Love Me Again“ (z filmu Rocketman) „I’m Standing With You“ (z filmu Breakthrough) „I Can’t Let You Throw Yourself Away“ (z filmu Toy Story 4)

Najlepšia výprava / Production Design The Irishman Jojo Rabbit 1917 Once Upon A Time… In Hollywood Parasite

Najlepší krátky animovaný film / Short Film (Animated) Dcera Hair Love Kitbull Memorable Sister

Najlepší krátky film / Short Film (Live Action) Brotherhood Nafta Football Club The Neighbors’ Window Saria A Sister

Najlepší strih zvuku / Sound Editing Ford v Ferrari Joker 1917 Once Upon A Time… In Hollywood Star Wars: The Rise of Skywalker

Najlepšia mixáž zvuku / Sound Mixing Ad Astra Ford v Ferrari Joker 1917 Once Upon a Time… In Hollywood

Najlepšie vizuálne efekty / Visual Effects Avengers: Endgame The Irishman The Lion King 1917 Star Wars: The Rise of Skywalker

Najlepší adaptovaný scenár / Writing (Adapted Screenplay) The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women The Two Popes

Najlepší pôvodný scenár / Writing (Original Screenplay) Knives Out Marriage Story 1917 Once Upon A Time… In Hollywood Parasite

Slávnostné odovzdávanie cien Americkej filmovej akadémie prebehne v nedeľu 9. februára 2020, tradične v priestoroch Dolby Theatre v samotnom srdci historického Hollywoodu.