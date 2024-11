Vlk dravý už nemusí byť na zozname chránených živočíchov. Tarabovo ministerstvo chce presadiť zmenu

Vlka dravého bude opäť možné loviť na základe stanovených kvót. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorým sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov. Vyhlášku predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu vyhlášky je zavedenie racionálneho manažmentu populácie vlka dravého,“ vysvetľuje MŽP s tým, že za prísne stanovených podmienok územnej a časovej ochrany bude možné loviť vlka dravého, a to na základe stanovovaných kvót, obdobne ako tomu bolo pred rokom 2021. Kvóty bude určovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Časová ochrana vlka dravého je stanovená od 16. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka, čím je zabezpečená dostatočná doba, počas ktorej môže prebiehať jeho manažment, a to bez negatívneho ovplyvnenia reprodukčného cyklu druhu. Zároveň je celoročne zabezpečená ochrana jeho obydlí,“ približujú predkladatelia návrhu.

Rastúce škody na hospodárskych zvieratách

Envirorezort návrh vysvetľuje trendom zvyšovania počtu vlkov a ich rozširovaním do nových areálov, čo s postupnou stratou plachosti vedie k rastúcim škodám na hospodárskych zvieratách. „Rozširovaním populácie vlka dravého do blízkosti urbanizovaných oblastí vzniká aj hrozba hybridizácie so psami, čo by mohlo viesť k trvalému poškodeniu genofondu tejto šelmy,“ dodáva envirorezort. Argumentuje tiež zosúladením právnej úpravy v oblasti ochrany prírody a výkonu práva poľovníctva.

V návrhu vyhlášky, ktorá má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, sa tiež znižuje spoločenská hodnota vlka dravého a chránených živočíchov bobra vodného a medveďa hnedého.