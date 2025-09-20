Vláda by mala po ďalšom bezpečnostnom incidente zvolať bezpečnostnú radu. Kabinet sa však bojí Moskvy, tvrdí Korčok

Vojna na Ukrajine
Kabinet sa vraj bojí Kremľa.

Vláda by po ďalšom bezpečnostnom incidente vo vzdušnom priestore členského štátu NATO mala okamžite zvolať Bezpečnostnú radu (BR) štátu. V reakcii na udalosť, pri ktorej ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska to uviedol Ivan Korčok z PS.

Zároveň si myslí, že kabinet sa bojí zvolať BR. „Bojí sa Moskvy, lebo by tento krok musela vláda vysvetľovať Kremľu, bojí sa tiež reakcie ľudí, lebo by sa prišlo na to, sa jej štát rozpadá nielen v ekonomickej oblasti, ale aj v oblasti bezpečnosti. A bojí sa zvolať BR aj preto, lebo by sa kompletne rozpadla rozprávka o chýbajúcom systéme protivzdušnej obrany S-300,“ mieni Korčok.

Práve zvolanie BR by podľa neho potvrdilo reálny záujem vlády postarať sa o bezpečnosť krajiny. „Výsledkom zvolania BR by muselo byť, že by Slovensko, podobne ako Poľsko či Estónsko, požiadalo o konzultáciu podľa článku 4 zmluvy o NATO a vláda by mohla požiadať o pomoc spojencov, aby riešili našu situáciu,“ upozornil.

Došlo už k tretiemu podobnému incidentu

NATO v piatok (19. 9.) oznámilo, že zachytilo ruské lietadlá nad estónskym územím – ide už o tretí podobný incident na východnom krídle NATO za uplynulý týždeň. Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.

Estónsko v reakcii požiadalo o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.

Kremeľ popiera, že by ruské lietadlá narušili estónsky vzdušný priestor. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok vyjadril plnú podporu Estónsku a incident označil za neprijateľné porušenie suverenity a medzinárodného práva. „Podporujeme konzultácie, o ktoré Estónsko požiadalo podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

