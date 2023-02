Víťazom sa stane, ak jeho tím prehrá. Slovenský brankár Dúbravka je v mimoriadne absurdnej situácii

Nedeľňajšie finálové stretnutie anglického Ligového pohára vo futbale medzi Manchestrom United a Newcastlom United bude mimoriadne zaujímavé z pohľadu slovenského reprezentačného brankára Martin Dúbravku.

Súboj na londýnskom štadióne Wembley bude sledovať len ako divák, keďže v tejto súťaži už v aktuálnej sezóne chytal za tím z Manchestru počas krátkeho hosťovania v jeseni 2022. Je však kmeňovým hráčom Newcastlu a k „strakám“ sa už po hosťovaní vrátil.

Aby dostal medailu pre víťaza, musí prehrať

Hoci je tak teraz opäť súčasťou Newcastlu, pravidlá hovoria, že za nich už v tejto súťaži nemôže hrať. Paradoxom je, že Slovák by v prípade prehry svojho tímu mohol teoreticky získať jednu z medailí pre víťazov, keďže za Manchester v tejto sezóne v tejto súťaži chytal.

V rozhovore pre denník Šport skúsený žilinský rodák prezradil, že uvedené fakty sú skvelým námetom na knihu. „Medailu dostanem len vtedy, ak moje mužstvo prehrá… A aj to je otázne, či by som ju vôbec dostal. Snažím sa to neriešiť. Žiaľ, na ihrisku nebudem, a tak chcem pomôcť mužstvu inak. Napríklad tým, že ak bude treba, podelím sa o informácie, ako by na United mohli hrať,“ povedal slovenský reprezentant na margo tejto ošemetnej situácie.

„Neuveriteľné, aká je to zvláštna situácia. Dokonca som si myslel, že ma tento týždeň tréner Howe ani nebude chcieť na tréningoch. Aby som nebol z mentálneho hľadiska rušivý element, keďže v Anglicku dokážu ľudia zo všetkého urobiť často absolútne nečakaný príbeh,“ poznamenal 34-ročný Dúbravka a doplnil: „Ďalší paradox je, že aj keby som zostal v Manchestri, nemohol by som proti Newcastlu ako svojmu kmeňovému klubu nastúpiť…“

Pred nedeľňajším finále má jasno. „Ľudia sa ma pýtajú, komu budem vo finále držať palce. Zbytočná otázka, veď je to predsa jasné! Päť rokov v Newcastli sa s jedným polrokom v Manchestri United absolútne nedá porovnávať. Mať medailu by bolo možno pekné z osobného hľadiska, keďže by som niečo vyhral po dlhšom čase, ale verím, že každému je jasné, že palce budem držať svojim aktuálnym spoluhráčom z Newcastlu,“ cituje Dúbravku denník Šport.