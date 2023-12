Viete, po čom dostala názov Pepsi? Odpoveď si dlhé roky mýlili, toto vás poriadne prekvapí

Patrí medzi najobľúbenejšie kolové nápoje a rovnako ako konkurenčná Coca-Cola, aj Pepsi mala spočiatku ľudí najmä liečiť. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, čo názov Pepsi vlastne znamená a ako vznikol?

Ak by sme chceli zájsť na úplný počiatok obľúbenej Pepsi-Coly, museli by sme ísť až do roku 1893, kedy ju lekárnik menom Caleb Bradham vynašiel a predával ju pod názvom Brad´s Drink, píše web denníka Daily Mail.

Liečivý nápoj na podporu trávenia

Pod týmto „drinkom“ sa mal ukrývať liečivý nápoj, ktorý mal podporovať lepšie trávenie, a aj sa nachádzal. Veď pozitívne účinky Pepsi na žalúdok poznáme prakticky dodnes, aj keď viacerí by možno oponovali.

Každopádne, keď sa Brad´s Drink dostal do širšieho povedomia ľudí aj vďaka svojim účinkom, jeho stvoriteľ sa začal „topiť“ v peniazoch. Vo svojej lekárni v Severnej Karolíne pritom predával aj iné nápoje, ktoré vytvoril a nielen legendárny „Bradov nápoj“.

Najobľúbenejším bola ale stále sóda so zmesou cukru, vody, karamelu, citrónového oleja, kolových orechov, muškátového orieška a ďalších prísad. Päť rokov po vytvorení nápoja sa Bradham rozhodol jeho názov zmeniť na Pepsi-Cola. O ďalších 5 rokov, teda v roku 1903 už Pepsi zaznamenala veľký komerčný úspech a predávala sa vo veľkom vo väčšine lekární v Severnej Karolíne. Zaujímavé je, že po celý ten čas bola reklama pre tento nápoj postavená na podpore trávenia. No a tu sa dostávame k samotnému názvu.

Prečo práve Pepsi?

Dlhé roky si konzumenti Pepsi mysleli, že nápoj dostal názov po pepsíne, teda hlavnom tráviacom enzýme v žalúdku, ktorý rozkladá bielkoviny. Skutočnosť je ale trošku odlišná.

Áno, názov Pepsi na trávenie odkazuje, no pochádza z pojmu „dyspepsia“. Ten označuje tráviace ťažkosti, ktoré sú prejavom gastrointestinálnych chorôb.