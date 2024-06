Video zo svadby sa stalo virálne, ukazuje drsnú pravdu. Toto si kráľovská rodina skutočne myslí o Meghan a Harrym

Len pred niekoľkými dňami sa na sociálnych sieťach objavilo video z kráľovskej svadby Harryho a Meghan Markle, ktorá bola pred šiestimi rokmi. V krátkom klipe vidieť, čo si členovia kráľovskej rodiny skutočne mysleli.

Ako informuje portál Mirror, klip bol zdieľaný na sociálnej sieti X (predtým Twitter) a ukazuje členov kráľovskej rodiny, vrátane Kate Middleton, kráľovnej Kamily a zosnulej kráľovnej Alžbety, ktoré sedeli v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor počas ceremoniálu 19. mája v roku 2018. Zdá sa, že členovia kráľovskej rodiny sa tvária veľmi zvláštne, hoci nie je jasné, na čo vtedy reagovali. Na ich tvárach boli skutočne zvláštne grimasy.

Bavia sa na výrazoch

Mnohí ľudia sa na ich výrazoch poriadne bavia, a to obzvlášť na vnučke kráľovnej Alžbety, Zare Tindall. „Je mi to ľúto, ale Zara by mala dostať cenu. Jej výraz je na nezaplatenie.“ „Žijem pre Zaru, jej výraz a reakcia je jednoznačne najlepšia. Doslova jej na tvári vidíš, čo si myslí.“ Mnohí tiež upozornili na výraz Mikea Tindalla, s ktorým by niektorí fanúšikovia išli na pivo.

Meghan a Harry v roku 2020, necelé dva roky po svadbe, odstúpili od kráľovských povinností. Následne sa presťahovali a momentálne žijú v USA so svojimi dvoma deťmi Archiem a Lilibet. Dvojica odvtedy podpísala sériu lukratívnych dohôd so spoločnosťami, ako sú Netfllix a Spotify. Tá so Spotify bola však predčasne zrušená. Dvojica pre Netflix pripravila dokument v decembri 2022, ktorý bol veľmi kritizovaný. Rovnako skritizovali aj monografiu princa Harryho, ktorá v januári 2023 spustila nevídané reakcie.

Najnovšie Meghan uviedla na trh svoju novú lifestylovú značku American Riviera Orchard (ARO), prostredníctvom ktorej bude predávať aj svoj jahodový džem. Zvyšok produktov zostáva zatiaľ tajomstvom, rovnako ako ďalšie podrobnosti o produktoch, ktoré majú pod značkou vyjsť.

